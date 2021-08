Michelle Branch estaba en Nashville cuando tuvo un encuentro con fans que nunca olvidará. Era 2006, cinco años después de que las canciones pop diarísticas que había escrito en su habitación se convirtieran en éxitos internacionales, junto con su álbum debut “The Spirit Room”. El fan tenía alrededor de 15 o 16 años en ese momento, tenía el pelo rubio rizado y un sencillo en la radio country. Su nombre era Taylor Swift. “Nadie sabía realmente quién era ella”, recuerda Branch. “Ella estaba haciendo la promoción de su primera canción, ella y yo nos conocimos y dijo, “Dios mío, ¡ “The Spirit Room”, fue un álbum tan grande para mí! ¡Soy una gran admiradora!”. A medida que envejezco, siento que tengo esos momentos en los que pienso: “Oh, no me siento tan relevante como antes ...”. “Definitivamente siento el paso del tiempo. Pero la mayoría de las veces hay una mujer con una guitarra que dice, ya sabes, crecí escuchando tu disco y siempre es una sensación muy, muy buena".

Incluso si la música de Branch no te convenció de que tomes un instrumento tú mismo y te conviertas en la estrella del pop más grande del mundo, al menos puede haber proporcionado un espejo. Lanzado hoy hace 20 años, “The Spirit Room”, que incluía singles amados de principios de la década de 2000 como "Everywhere" y "Goodbye to You", es un aullido adolescente, un clásico del pop-rock y un álbum desamor para los adolescentes desconsolados. Branch tenía solo 16 años cuando comenzó a escribirlo y 18 cuando salió a la venta. Una mezcla adolescente de bravuconería y vulnerabilidad llena cada pista, las huellas digitales del álbum se pueden encontrar en una letanía de melancolía adolescente, cargadas de guitarras.

Hoy, Branch tiene 38 años, es madre de dos y llama a Londres desde el porche trasero de la casa de Nashville que comparte con su esposo, el baterista de Black Keys, Patrick Carney. "Se siente como si fuera ayer, pero luego, en muchos sentidos, se siente como si hubieran pasado 20 años", dice. “Tengo una hija que acaba de cumplir 16 la semana pasada, mientras reflexionaba sobre The Spirit Room , realmente me ha estado volviendo loca mirarla y saber que básicamente tenía su edad cuando lo escribí. Como adulto, realmente no entiendo cómo sucedió eso".

Incluso ahora, cuando un video viral de TikTok puede convertir a un joven valiente en una sensación pop, el espectacular ascenso de Branch suena surrealista. Después de tocar localmente a los 14 años, lanzó un CD de producción propia, que la llevó a abrir para el trío pop Hanson, después de lo cual el sello discográfico de Madonna, Maverick, llamó a la puerta con un contrato en la mano. Branch y sus cuadernos llenos de letras se asociaron con el veterano productor John Shanks, que había trabajado con todos, desde Barbra Streisand hasta Stevie Nicks y Sheryl Crow, “The Spirit Room”, se grabó en solo tres semanas y media. Se convirtió en un éxito de taquilla, consiguiendo doble platino en Estados Unidos y vendiendo más de dos millones de copias en todo el mundo. Sus singles, incluido el himno musical "All You Wanted", fueron ineludibles.

La producción de Shanks es increíblemente pulida y maximalista, hay mucha reverberación, guitarras chirriantes y efectos vocales, pero la letra y la entrega de Branch otorgan a todo una urgencia potente. Las emociones se disparan, los dramas menores se vuelven lo suficientemente grandes como para provocar prácticamente el fin del mundo. Branch piensa que quedarse sola en su adolescencia hizo que el álbum fuera lo que era.

"John realmente no necesitaba cambiar tanto las canciones", dice. “Realmente dio un paso atrás y les permitió ser lo que eran, creo que eso es muy raro. El sello no escuchó el álbum hasta que estuvo completamente mezclado y masterizado, por lo que no tuve cocineros adicionales en la cocina o terceros interviniendo y diciéndome lo que querían. Es realmente una instantánea en el tiempo de lo que estaba sintiendo. Se permitió que siguiera siendo auténticamente adolescente".

Como resultado, “The Spirit Room”, se posiciona en un lugar muy adolescente. Branch escribe como el alhelí de la escuela secundaria que era en ese momento: siempre mirando las cosas desde afuera, suspirando por alguien que apenas la nota e imaginando las posibilidades si finalmente lo hicieran. “Considere el jubilo de la cancion Everywhere": "Cuando me despierto, nunca estás allí / Y cuando duermo estás en todas partes". O el estridente y veraniego "You Set Me Free": "Estás en mi corazón / La única luz que brilla en la oscuridad". Los intereses amorosos sobre los que canta no son necesariamente chicos, sino ideas hipotéticas que sin embargo nutren, envuelven y comprenden. “Algunas personas piensan que estoy loca, pero tú dices que está bien”, canta en el soñador “You Get Me”. "En mi imaginación, todo vale".

“Nunca había tenido novio en ese momento, así que las canciones no estaban integradas en experiencias de la vida real”, explica Branch. “Todos tenían que ver con el anhelo de la adolescencia y los escenarios imaginarios que juegan en tu cabeza. ¿Qué pasaría si le digo a esta persona que estoy enamorada, de cómo me siento? Ese tipo de cosas. Creo que tal vez por eso me golpeó de la manera en que lo hizo, porque estaba sintiendo estos sentimientos nuevos y abstractos por los que pasa cada adolescente y luego escribiendo sobre ellos".

Branch surgió en un tiempo dividido para la música pop. En medio del lanzamiento de “The Spirit Room” en 2001, a menudo tuvo que responder preguntas de los periodistas sobre ser la "anti-Britney", porque tenía el pelo negro y tocaba la guitarra en una era dominada por las reinas rubias del pop. Pero la pareja tenía muchas más similitudes que diferencias. La gran música pop existe en ese punto dulce entre lo fantástico, lo aspiracional y lo abrumadoramente mundano. Es Britney bailando por el pasillo de su escuela secundaria como si estuviera en Grease, pero admitiendo que su soledad la está matando. Es Taylor Swift siendo un multimillonario pero cantando sobre la cancelación de planes en caso de que su amor de verano, le pida que se encuentre con él detrás del centro comercial. Es el equilibrio sobrenatural de The Spirit Room, pero la humanidad angustiada que lo sustenta todo.

Escúchalo de nuevo como adulto y el álbum es más encantador en su ingenuidad a veces franca: "¿Quién quiere ser ordinario en un mundo loco y mezclado?", reflexiona sobre el tartamudeo y aturdido "You’re lying to me". Su melodrama desvanecedor te hace sentir brevemente como un adolescente de nuevo. La nostalgia, sin duda, juega un papel importante en su adoración hasta el día de hoy. Branch es una de las últimas estrellas adolescentes en inspirar a grupos de jóvenes a desprenderse de su dinero en tiendas de música física para comprar sus discos compactos. Para muchos de cierta generación, The Spirit Room, evoca recuerdos de pasar el rato en su dormitorio, abatidos y con la cara llena de granos, con las cortinas cerradas.

La nostalgia de “The Spirit Room”, también se ve reforzada por la asociación de Branch con un momento particular en la cultura pop del nuevo milenio. Las películas para adolescentes de la época reclutaron a Branch para sus bandas sonoras. Ella tiene la distinción rara, y casi insondable, de actuar en la pantalla no solo en el club nocturno ficticio de la serie de terror “Buffy the Vampire Slayer” , “The Bronze”, sino también en la dramaturgia de brujas “Charmed 's”, en el after-hours, P3. Branch es el eje sonoro del Y2K tanto como el caos es la banda sonora de 2021.

Después de “The Spirit Room” , Branch profundizaría y maduraría como compositora. “Hotel Paper” de 2003 y su seguimiento de larga data, “Hopeless Romantic” lanzado en 2017, son elegantes, autobiográficos y están llenos de ganchos irresistibles. En lugar de escenarios imaginados, exploran alegrías y traumas vividos. Si Branch pareció desaparecer por un tiempo como solista, lo que hizo, formando una familia y pasando del 2005 al 2007 como parte del dúo country “The Wreckers”, fue solo porque quedó atrapada en una espiral de música previa. Ella rebotaría entre etiquetas y trabajaría con ejecutivos con ideas extrañas sobre su identidad artística. En un momento le aconsejaron que grabara un álbum de “EDM”.

Como muchas de las estrellas del rock-pop que surgieron a su paso, incluidas Ashlee Simpson, Avril Lavigne, Fefe Dobson y Kelly Clarkson o artistas establecidos que giraron hacia una alternativa similar al indie-pop, cualquier desdibujamiento de géneros a mediados de la década de los noventa, como Liz Phair o Mandy Moore, Branch también se vio envuelto en guerras culturales sin sentido sobre la autenticidad musical. Todas eran mujeres jóvenes que hacían música en los últimos días de géneros estrictamente definidos. Eran artistas que hacían álbumes llenos no solo de pop puro, sino también de pop-punk, canciones de antorcha y folk guitar-rock. Sería, por alguna razón, profundamente confuso para quienes intentan comercializarlos. Afortunadamente, hoy no estamos tan poco iluminados.

El “ADN” creativo flexible género de Branch y la veracidad juvenil de “The Spirit Room”están ahora en toda la música. Escuche al YouTuber convertido en el chico triste pin-up, Conan Gray confesando que algún día echará por la borda la precaución, “por ahora solo estoy mirando a la gente”. O la revivalista británica de shoegaze, “Beabadoobee”, que se esconde debajo de las sábanas mientras se "siente una mierda de nuevo". Cuando la reinante princesa del pop Olivia Rodrigo y todos de 18 años admite que "Dios, es brutal aquí afuera", se siente como un grito de solidaridad solo posible porque Branch lo hizo ella misma 20 años antes.

Branch se ha vuelto a sumergir mucho en su debut últimamente. Habrá un concierto de aniversario que sera transmitido en vivo el 11 de septiembre, una nueva regrabación del álbum, una nueva versión acústica de 2005 de Alanis Morissette de su seminal “Jagged Little Pill”, llegará a principios del próximo año. Pero tampoco se siente como mirar demasiado atrás. Sí, “The Spirit Room” se escribió cuando Branch era una adolescente que llevaba el corazón en la manga y soñaba despierta sobre el potencial de la vida, pero todavía se siente extrañamente relevante. Sigue siendo ella, aunque un poco menos elegante, un poco menos pulida que hoy.

“Es una gran parte de mi identidad”, dice ella, su voz acompañada por el canto de las cigarras. “Y todavía me siento como un adolescente. Como a veces, tengo que recordarme que tengo 38 años. Pero siento que no he cambiado mucho de la persona en ese álbum. Sigo siendo la adolescente romántica desesperada que escribe letras de canciones en su habitación".

Hasta cierto punto, ¿no lo somos todos?

La edición 20 aniversario de “You Get Me” es ahora, los boletos pueden ser comprados para el concierto en vivo por streaming en al momento en casa, mientras que re-emitida “The Spirit Room” será lanzado el próximo año por Branch.