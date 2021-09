Abba anuncia el álbum Voyage y lanza nueva música en 40 años

Los íconos del pop sueco Abba han anunciado su tan esperado reencuentro hoy (2 de septiembre), después de casi 40 años de diferencia.

Tras el anuncio de esta noche en Londres, el grupo, formado por Benny Andersson, Anni-Frid (Frida) Lyngstad, Agnetha Fälskog y Björn Ulvaeus, también presentó dos nuevos singles: "I Still Have Faith In You" y "Don't Shut Me Down".

Ambas canciones aparecerán en su próximo álbum de 10 pistas, Voyage. El álbum, que será el primer álbum de estudio del grupo desde "The Visitors", se lanzará el 5 de noviembre de 2021 a través de Polydor/Universal Music.

Abba también anunció detalles de una serie de conciertos virtuales de última generación en la que los cuatro miembros de la banda aparecerán en el escenario digitalmente. El grupo aparecerá con una banda en vivo de 10 integrantes, en un estadio especialmente diseñado en Londres a partir del 27 de mayo de 2022.

El grupo se asoció con el estudio del creador de Star Wars, George Lucas, para desarrollar representaciones digitales de ellos mismos utilizando esta tecnología “revolucionaria”, la primera en su tipo. Se puede ver una vista previa de cómo se ven las versiones digitales de Abba en el video adjunto de “I Still Have Faith In You”.

Los avatares fueron creados luego de semanas de captura de movimiento y técnicas de interpretación con los cuatro miembros de la banda y un equipo de 850 personas de Industrial Light & Magic, la compañía fundada por Lucas, en lo que es la primera incursión de la compañía en la música.

El grupo comenzó a trabajar en el concierto primero, antes de encontrarse de nuevo en el estudio de Estocolmo grabando nueva música poco después. El grupo trabajó en conjunto en el estudio Riksmixningsverket de Andersson en Estocolmo.

El concierto se inaugurará en el Abba Arena, un estadio de última generación con capacidad para 3 mil personas ubicado en el Queen Elizabeth Olympic Park en Londres.

Leer más: Marjorie Taylor Greene amenaza a las compañías telefónicas si entregan registros del 6 de enero

La preinscripción para entradas se abre a las 6 pm esta noche aquí con entradas a la venta general a partir del martes 7 de septiembre.

Las entradas para Abba Voyage están disponibles a partir de las 10 a.m. del domingo 5 de septiembre para los fans que hayan reservado el álbum en la tienda oficial de Abba, y a partir de las 10 a.m. del lunes 6 de septiembre para aquellos que se hayan preinscrito. La venta general comienza a las 10 a.m. del martes 7 de septiembre.

El último álbum de estudio de Abba fue lanzado en 1981, mientras que su última música nueva llegó en forma del sencillo de 1982 "Under Attack". Tres canciones inéditas se hicieron públicas una década más tarde, en 1993 y 1994. La banda saltó a la fama internacional en 1974 después de representar a Suecia en el Festival de Eurovisión con el tema “Waterloo”. El grupo ganó, el primer acto escandinavo en hacerlo, después de interpretar la canción ganadora en el escenario del evento en Brighton. Posteriormente se convirtieron en uno de los actos de grabación más populares de todos los tiempos.

En la cima de su fama, Abba estaba formada por dos parejas casadas, pero ambas relaciones se rompieron durante su tiempo como grupo.

La reunión fue mencionada por primera vez en mayo de 2020 por Ulvaeus. Dijo en ese momento: “Tomó medio minuto y de alguna manera estábamos atrás en el tiempo como si estuviéramos allí ayer también. Fue tan extraño. Ese sentimiento entre nosotros fue extraordinario".

Esta es una noticia de última hora: más por seguir