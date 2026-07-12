Montgomery logra 4 impulsadas en triunfo deMedias Blancas 9-1 ante Atléticos

Sam Antonacci y Braden Montgomery conectaron jonrones en una primera entrada de seis carreras y los Medias Blancas ampliaron a nueve la racha de derrotas de los Atléticos con una victoria de 9-1 el domingo, que dejó a Chicago en la cima de la Central de la Liga Americana al entrar en el receso del Juego de Estrellas.

Los A’s, en su peor racha desde que perdieron nueve seguidos del 27 de mayo al 4 de junio del año pasado, han perdido 13 de 14 y 17 de 20, y cayeron a 41-55.

Antonacci se voló la barda en la parte baja de la entrada con el tercer lanzamiento de J.T. Ginn (7-6) para encender la primera entrada de mayor anotación de Chicago esta temporada. Kyle Teel pegó un sencillo de dos carreras y Montgomery conectó un jonrón de tres carreras para una ventaja de 6-1.

Jordan Hicks ponchó a los tres bateadores en la sexta, el dominicano Seranthony Domínguez lanzó una séptima perfecta y Tyler Schweitzer permitió dos hits en las dos últimas entradas.

Ginn permitió un máximo de su carrera de ocho carreras en 4 1/3 entradas, al admitir seis hits y otorgar tres bases por bolas, con siete ponches.

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