Zlatko Dalić deja el cargo de técnico de Croacia tras eliminación en el Mundial

Zlatko Dalić dejó el cargo de seleccionador de Croacia tras una etapa que incluyó llevar al equipo a dos podios consecutivos en la Copa del Mundo.

“Me voy con el corazón pleno, orgulloso de mi contribución a los mayores éxitos del fútbol croata en la historia, y le deseo a mi sucesor, a la selección y al fútbol croata muchos nuevos éxitos”, declaró Dalić en un comunicado publicado por la federación nacional de fútbol en Instagram el miércoles:

El anuncio se produjo menos de una semana después de que Croacia perdiera 2-1 ante Portugal en los dieciseisavos de final del Mundial.

“Siempre he dicho que no hay mayor honor que dirigir a mi selección, y que no puedo tener un trabajo más importante, más responsable y más hermoso que este”, señaló Dalić.

“El apoyo de los últimos días me ha llevado a reconsiderar mi decisión de irme, pero... ya es hora", agregó. "Por mucho que todavía sienta la ambición y el deseo de escribir nuevos éxitos con Croacia, siento que este es el momento adecuado para concluir esta era increíble”.

La federación calificó la etapa de Dalić al mando como un “viaje inolvidable” y dijo que su salida era una “despedida orgullosa”.

La federación publicó en X: “Tras casi nueve años, el seleccionador Zlatko Dalić ha decidido cerrar su capítulo increíblemente exitoso con Croacia. Seleccionador, gracias por todo: las victorias, los logros, las clasificaciones, las medallas, la unidad, el respeto y tu compromiso inquebrantable de luchar por Croacia, dentro y fuera del campo.

“Los resultados hablan de tus virtudes como entrenador. El respeto que te has ganado de tus jugadores, del cuerpo técnico y de los rivales dice mucho sobre la persona que eres”.

Bajo el mando de Dalić, generación dorada de Croacia, que incluyó al astro Luka Modrić, el equipo salió subcampe´pn en el Mundial de 2018 en Rusia y tercera en la edición de 2022 en Qatar. También fue subcampeona en la Liga de Naciones de 2023.

La federación no anunció de inmediato a un nuevo entrenador.

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