Zheng Qinwen levanta otro 0-5 y vence a Iga Swiatek para avanzar a cuartos del US Open

Zheng Qinwen protagonizó otro acto de superviviencia en el Abierto de Estados Unidos tras verse 5-0 abajo por segundo partido consecutivo, y esa remontada la condujo a los cuartos de final.

La campeona olímpica de China venció el lunes 7-5, 6-3 a la octava preclasificada Iga Swiatek para convertirse en la primera jugadora procedente de la fase de clasificación en alcanzar las ocho mejores en Flushing Meadows desde que Emma Raducanu atrapó el título en 2021.

Dos días después de estar 5-0 abajo en el tercer set antes de ganar los últimos siete juegos para fulminar a Madison Keys por 1-6, 7-6 (3), 7-5, Zheng cedió rápidamente los primeros cinco juegos ante Swiatek, campeona del US Open de 2022.

“Supongo que remontar un 0-5 no fue suerte, eso es todo lo que puedo decir”, comentó Zheng.

Swiatek no pudo concretar dos puntos de set cuando sacaba con 5-1 y Zheng salvó otro cuando Swiatek sirvió con ventaja de 5-3. Zheng explicó que estaba tan concentrada en cada punto que incluso se olvidó del marcador.

Zheng fue cuartofinalista del torneo en 2023 y 2024, pero tras una cirugía en el codo tuvo que pasar por la fase de clasificación este año para acceder al cuadro principal. El título de Raducanu hace cinco años la convirtió en la primera jugadora procedente de la clasificación en ganar un título de Grand Slam en la era abierta, que se remonta a 1968.

Swiatek llegaba con un registro de 7-1 ante Zheng, con la única derrota hace dos años en las semifinales olímpicas en París. Aquel día, Zheng remontó un 4-0 en contra en el segundo set para cortar la racha de 25 victorias consecutivas de Swiatek en Roland Garros, donde ha ganado cuatro títulos del Abierto de Francia.

Zheng se medirá en cuartos de final con la dos veces campeona Naomi Osaka o con la segunda preclasificada Elena Rybakina.

Mirra Andreeva, la reinante campeona de Roland Garros, remontó para derrotar a la 24ta preclasificada Anastasia Potapova por 5-7, 6-4, 6-3, y la quinta preclasificada enfrentará a la cuarta Coco Gauff o a la 14ta Iva Jovic. Las dos estadounidenses se enfrentan el lunes por la noche en el partido inaugural de la sesión nocturna.

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