El entrenador de Rams, Sean McVay, ve mejor viajar tarde a Australia para el debut de temporada

Sean McVay nunca ha tenido miedo de desafiar la lógica convencional de la NFL, y lo está haciendo una vez más con los inusuales planes de viaje de los Rams de Los Ángeles para su partido inaugural de temporada en Australia.

Los Rams saldrán del sur de California la noche del martes y llegarán a Australia el jueves, aproximadamente 24 horas antes de que comience su partido contra los 49ers de San Francisco a las 10:35 de la mañana hora local del viernes por la mañana en el Melbourne Cricket Ground.

Los Niners pasarán una semana en Melbourne, tras haber llegado el viernes pasado para lo que se espera que sea el primero de varios partidos de temporada regular de la NFL en un país y un recinto tradicionalmente asociados con el críquet y el fútbol australiano.

“No significa que pensemos que tenemos razón y que un enfoque diferente esté equivocado. Simplemente es lo que creemos que es mejor en función de las cosas que hemos hecho y de lo que hemos aprendido durante nuestro tiempo aquí”, manifestó McVay el domingo.

McVay explicó que el plan estuvo influido en parte por la manera en que los Rams afrontaron su partido contra los Jaguars de Jacksonville en Londres el octubre pasado, cuando llegaron el sábado por la mañana para un inicio el domingo por la tarde. Se impusieron con comodidad 35-7 en el estadio de Wembley.

Sin embargo, ya habían pasado una semana en la Costa Este después de jugar contra los Ravens de Baltimore, lo que redujo tanto la duración del vuelo como el impacto de ajustarse a una nueva zona horaria. Esta vez, los Rams pasarán aproximadamente 15 horas en el aire, aunque habrá asientos totalmente reclinables disponibles para todos los jugadores y entrenadores.

“Siento que simplemente lo estamos manteniendo tan normal como sea posible. El domingo (es) como un miércoles para nosotros en nuestro mundo. Miércoles, jueves, viernes, nos subimos al avión y vamos. Obviamente tenemos experiencia haciéndolo (en una) dirección diferente, todo ese tipo de cosas; entiendo lo del año pasado en Londres, pero se sintió como que nos funcionó”, comentó el quarterback Matthew Stafford.

Cómo les vaya a estos dos rivales de la división Oeste de la Conferencia Nacional en el partido y en las semanas siguientes, tras sus rutas contrastantes, podría hacer que equipos de toda la liga busquen copiar el modelo más exitoso en los próximos años.

Hay nueve partidos internacionales programados esta temporada, y los dueños de la NFL aprobaron en mayo planes para disputar el máximo de 10 partidos permitidos bajo el actual convenio colectivo a partir de 2027. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha expresado interés en que cada equipo juegue un partido internacional cada temporada, para un total de 16.

La liga ya tiene un contrato plurianual con Visit Victoria, la empresa oficial de turismo del estado, para albergar partidos en Melbourne.

Como la NFL otorgó a los Rams derechos globales de mercadotecnia en Japón, Corea del Sur y China, además de ser uno de cuatro equipos con derechos de mercadotecnia en Australia y Nueva Zelanda, este podría ser el primero de muchos viajes largos como visitantes a Australasia o al Anillo del Pacífico para McVay y su equipo.

“Lo hemos probado con algunos muchachos y sentimos que ha sido positivo, pero eso fue lo que influyó en el enfoque”, añadió McVay.

Los Rams esperan contar con Nacua y Jackson para el debut

Los Rams esperan tener disponibles para el partido inaugural de la temporada al receptor estrella Puka Nacua y al tackle izquierdo titular Alaric Jackson, pese a que están bajo investigación para determinar si violaron la política de conducta personal de la NFL, indicó McVay.

Nacua enfrenta una demanda por presuntamente morder a una mujer y hacer una declaración antisemita.

Jackson fue arrestado en junio bajo sospecha de violencia doméstica grave, pero no fue acusado después de que el caso fue asignado a un programa de desvío previo a la presentación de cargos. Anteriormente fue suspendido dos partidos sin sueldo en 2024 por violar la política de conducta personal de la liga,

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