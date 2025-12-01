Zach Edey lidera a Grizzlies en triunfo 115-107 ante Kings con su mejor registro de puntos en la NBA

Zach Edey logró un récord personal de 32 puntos y 17 rebotes para ayudar a los Grizzlies de Memphis a vencer 115-107 a los Kings de Sacramento la noche del domingo.

Edey registró su tercer doble-doble de la temporada en 29 minutos, acertando 16 de 20 tiros de campo. Anotó seis puntos en los últimos tres minutos y medio para llevar a los Grizzlies a su cuarta victoria consecutiva como visitantes.

Cam Spencer tuvo 16 unidades, Jaylen Wells anotó 15 y Jaren Jackson Jr. y Kentavious Caldwell-Pope sumaron 13 tantos cada uno.

Jugando sin Ja Morant, los Grizzlies —que remontaron déficits de doble dígito en sus dos juegos anteriores— lideraron gran parte del camino y luego tuvieron que resistir un ataque tardío de los Kings.

Sacramento estaba 13 puntos abajo en el tercer cuarto antes de armar una racha para liderar 87-83 al entrar en el cuarto período.

Memphis luego tuvo una racha de 14-2 para comenzar el cuarto, y estaba 101-99 antes de que Edey cerrara el partido en el tramo final.

DeMar DeRozan anotó 23 puntos e hizo tres triples para los Kings. Malik Monk anotó 21. Zach LaVine agregó 19 unidades después de haber anotado un máximo de temporada de 34 en una derrota ante el Jazz de Utah el viernes.

Edey solo lanzó un tiro libre y casi logró su doble-doble antes del descanso.

