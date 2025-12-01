Stay up to date with notifications from The Independent

Edwards establece récord de franquicia de Wolves en victoria 125-112 ante Spurs

Associated Press
Domingo, 30 de noviembre de 2025 22:03 EST
SPURS TIMBERWOLVES
SPURS TIMBERWOLVES (AP)

Anthony Edwards anotó 32 puntos para convertirse en el líder histórico de Minnesota en juegos con 30 o más puntos, Julius Randle añadió 22 puntos, 12 asistencias y seis rebotes, y los Timberwolves vencieron la noche del domingo 125-112 a los Spurs de San Antonio en el último cuarto para lograr la victoria.

Donte DiVincenzo anotó 18 puntos y Naz Reid añadió 15 para Minnesota, que ganó 2-0 en casa el fin de semana después de perder tres seguidos en la carretera. Los Spurs cayeron a 5-2 sin Victor Wembanyama, quien se perdió otro juego debido a una distensión en la pantorrilla izquierda.

Los Wolves superaron a San Antonio 36-19 en el último cuarto del primer enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos.

De'Aaron Fox lideró a los Spurs con 25 puntos con un diez de 15 en tiros.

Devin Vassell y Keldon Johnson añadieron 22 puntos cada uno para los Spurs, que terminaron 2-2 en su gira de cuatro juegos.

Edwards tuvo un siete de nueve para 16 puntos en la primera mitad, pero también cometió seis pérdidas de balón, incluidas cinco en el primer cuarto, y recibió su tercera falta técnica en los últimos cuatro juegos.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

