Zac Thornton logra 1ra victoria en su carrera y Mets blanquean 4-0 a Cerveceros

Zac Thornton consiguió su primera victoria en las Grandes Ligas al combinarse con tres relevistas para permitir apenas cuatro hits, y los Mets de Nueva York blanquearon el martes 4-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Jared Young y Luis Robert Jr. dispararon sendos jonrones para ayudar a que los Mets cortaran la racha de cuatro triunfos consecutivos de Milwaukee. El cuadrangular solitario del cubano Robert ante Bryse Wilson en la octava entrada fue un descomunal tablazo de 451 pies entre el jardín izquierdo y el central, su primer hit desde que se perdió casi tres meses por una lesión en la espalda.

Respaldado por una defensa estupenda, Thornton (1-1) permitió tres hits y una base por bolas, además de conseguir dos ponches en seis entradas durante su cuarta apertura en las Grandes Ligas.

Fue la segunda salida consecutiva sin permitir carreras para el zurdo de 24 años, quien ha lanzado 18 entradas seguidas sin admitir anotación —la racha más larga de un novato de los Mets desde que Steven Matz trabajó 19 entradas en 2016.

Luke Weaver, Brooks Raley y Devin Williams lanzaron una entrada de relevo cada uno.

Brandon Sproat (3-5) permitió dos carreras en 4 2/3 entradas al enfrentar a su antiguo equipo por primera vez desde que fue enviado a Milwaukee en el canje de enero que llevó al lanzador dominicano Freddy Peralta a los Mets. Sproat ponchó a cuatro, pero permitió cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas.

El derecho lanzó una noche después de que Peralta enfrentó a los Cerveceros por primera vez y permitió siete carreras en 5 1/3 entradas en una derrota 8-3.

Young puso al frente a los Mets en la segunda entrada al conectar un batazo de 393 pies por encima de la barda del jardín derecho.

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