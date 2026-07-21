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Pratt conecta su 1er jonrón en MLB y Cerveceros vencen 8-3 a Mets en regreso de Peralta

METS-CERVECEROS
METS-CERVECEROS (AP)

Cooper Pratt conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y tuvo el primer juego de tres imparables de su carrera para ayudar a arruinar el regreso del dominicano Freddy Peralta a Milwaukee, mientras los Cerveceros derrotaron la noche del lunes por 8-3 a los Mets de Nueva York.

El mexicoamericano Joey Ortiz pegó un jonrón de tres carreras y Andrew Vaughn disparó un cuadrangular de dos carreras por los Cerveceros, que lograron su cuarta victoria consecutiva. Vaughn también conectó un doble.

El as de Milwaukee, Jacob Misiorowski, ponchó a seis y permitió una carrera sucia mientras realizó 65 lanzamientos en cuatro entradas, en su primera aparición desde el 7 de julio.

Peralta (5-9) permitió siete carreras en 5 1/3 entradas al enfrentar a los Brewers por primera vez desde que lanzó para ellos de 2018 a 25. Recibió dos ovaciones de pie del público de Milwaukee: una después de que se transmitiera un video de homenaje previo al juego en la pantalla del American Family Field y otra cuando salió del partido con los Mets abajo 5-1.

Ortiz luego recibió a Xzavion Curry con un batazo por encima de la barda del jardín izquierdo para abrir el juego.

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Peralta abrió la parte baja de la primera ponchando a Christian Yelich, pero después otorgó base por bolas al venezolano Jackson Chourio en cuatro lanzamientos.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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