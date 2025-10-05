Yesavage establece récord de postemporada con 11 ponches y Azulejos vence 13-7 a Yankees

El novato Trey Yesavage estableció un récord de postemporada para los Azulejos al ponchar a 11 en cinco 1/3 entradas sin hits, el dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. conectó el primer grand slam de postemporada en la historia del equipo y Toronto venció el domingo 13-7 a los Yankees de Nueva York para tomar una ventaja de 2-0 en la ALDS.

Daulton Varsho conectó dos jonrones entre sus cuatro hits de extra base, y Ernie Clement y George Springer también conectaron jonrones mientras Toronto alcanzaba cifras dobles en hits (15) y carreras por segundo juego consecutivo.

Los Azulejos conectaron tres jonrones entre sus 14 hits el sábado en una victoria de 10-1. Tienen tantos jonrones (ocho) como ponches (siete) en dos juegos.

Varsho se fue de 5-4 con dos dobles, anotó cuatro carreras y remolcó cuatro. Guerrero se fue de 5-3 y anotó dos veces.

Cody Bellinger conectó un jonrón y remolcó tres carreras, y Ben Rice tuvo dos hits y dos impulsadas en una séptima entrada de cinco carreras, pero Toronto ganó por octava vez en nueve encuentros en casa contra Nueva York. Los Azulejos tuvieron un récord de 2-4 en seis juegos en el Yankee Stadium, donde la serie se traslada para el Juego 3 el martes por la noche.

El zurdo de los Yankees Max Fried (0-1) permitió siete carreras y ocho hits en tres entradas. Permitió siete carreras en 33 1/3 entradas en cinco aperturas de septiembre.

