Yasin Ayari aporta doblete y Suecia aplasta 5-1 a Túnez para liderar el Grupo F del Mundial

Yasin Ayari anotó dos veces y Suecia demostró que merece estar en el Mundial de 2026, al aplastar el domingo 5-1 a Túnez para colocarse en la cima del Grupo F.

Alexander Isak y Viktor Gyökeres aportaron un gol y una asistencia cada uno, en tanto que Mattias Svanberg también marcó por Suecia, que llegó ubicada en el 39no puesto del ranking de la FIFA y se perdió el Mundial de 2022 cuatro años después de llegar a los cuartos de final en Rusia.

Omar Rekik anotó por Túnez, 45.º del escalafón y que disputa su séptimo Mundial pero que nunca ha avanzado más allá de la fase de grupos.

Los equipos mejor clasificados del grupo, Holanda y Japón, empataron 2-2 más temprano en Arlington, Texas.

Ayari abrió y cerró el marcador para los suecos en el Estadio de Monterrey con goles de larga distancia a los siete minutos y en el tiempo añadido del segundo tiempo. Celebró con mesura, levantando las manos en señal de respeto por el país donde nació su padre.

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Ethan Wilcox es estudiante del Carmical Sports Media Institute de la Universidad de Georgia.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa