Desliza al siguiente artículo

Josep Martínez, arquero del Inter, involucrado en accidente que mata a un hombre de 81 años

AP Noticias
Martes, 28 de octubre de 2025 15:44 EDT
JOSEP MARTÍNEZ
JOSEP MARTÍNEZ (AP)

Un hombre de 81 años que utilizaba una silla de ruedas eléctrica murió tras ser atropellado el martes por un auto conducido por Josep Martínez, arquero del Inter de Milán, según informaron medios italianos.

La policía que investiga el accidente dijo que el hombre pudo haber sufrido una enfermedad repentina y se desvió del carril asignado para las bicicletas hacia el carril en el que Martínez conducía, según los informes.

El incidente ocurrió cerca del centro de entrenamiento del Inter en Appiano Gentile, a las afueras de Milán.

El portero español y otros conductores se detuvieron inmediatamente para ayudar. Llegaron vehículos de emergencia, incluida una ambulancia aérea, pero el hombre fue declarado muerto en el lugar.

Martínez estaba en estado de shock pero ileso. El Inter canceló la conferencia de prensa del entrenador Cristian Chivu como muestra de respeto.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

