Yandy Díaz pega jonrón y guía a Rays a triunfo 4-1 sobre Orioles

Yandy Díaz bateó de 3-2 con un jonrón y un doble impulsor, Griffin Jax permitió una carrera y ponchó a seis en cinco entradas, y los Rays de Tampa Bay vencieron el martes 4-1 a los Orioles de Baltimore para enhebrar su tercer triunfo.

Tampa Bay ha ganado 20 de 24 encuentros, tiene el mejor récord de las Grandes Ligas con 32-15 y está 17 juegos por encima de .500, su mejor foja de la temporada.

Jax permitió tres hits y dio una base por bolas antes de que Kevin Kelly (3-1) se acreditara la victoria con una sexta entrada en blanco. Bryan Baker dio trámite a la novena en tres hombres para su 13er salvamento.

El cubano Díaz conectó un jonrón en el inicio de la sexta entrada para darles a los Rays una ventaja de 2-1.

Taylor Ward pegó un cuadrangular abriendo el juego para la única carrera de los Orioles.

Kyle Bradish (2-6) permitió dos carreras y cuatro hits. Otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis.

El dominicano Samuel Basallo se fue de 3-0 y vio cortada la mejor racha de su carrera, de 10 juegos consecutivos bateando de hit. Era la racha activa más larga de ese tipo y la más extensa de un jugador de los Orioles esta temporada.

La seguidilla del jugador de 21 años, de cinco juegos consecutivos anotando carrera, también llegó a su fin.

Después de que el mexicano Jonathan Aranda recibió una base por bolas con dos outs, Díaz conectó un doble impulsor que puso el duelo 1-1 al entrar a la segunda entrada.

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