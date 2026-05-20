Roger Goodell dice que la NFL coopera con secretario de justicia de Florida tras citación

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, afirma que la liga está cooperando con el secretario de justicia de Florida James Uthmeier después de que se le emitió una citación.

Uthmeier envió la citación a la NFL el 13 de mayo, mientras su oficina investiga si la liga ha cometido posibles violaciones de los derechos civiles relacionadas con la llamada Regla Rooney y con otras prácticas, políticas y programas de empleo de la liga.

“Creo que hemos sido muy claros sobre nuestros programas, y obviamente los evaluamos todo el tiempo, no sólo para ver cómo mejoran, sino también para asegurarnos de que sean coherentes con la ley”, manifestó Goodell el martes durante las reuniones de la liga en Orlando, Florida.

“Estamos en contacto con el secretario de justicia de Florida y seguiremos estándolo. Compartiremos con ellos todo lo que estamos haciendo. Creemos que ciertamente está dentro de la ley, pero también es algo muy positivo”.

Uthmeier amenazó en marzo con posibles medidas contra la liga si no suspendía la Regla Rooney, vigente desde hace 23 años, que exige que los equipos de la NFL entrevisten al menos a dos candidatos externos de minorías para los puestos de entrenador en jefe, gerente general y coordinador.

Para el puesto de entrenador de quarterbacks, se debe entrevistar al menos a un candidato de una minoría.

Uthmeier señaló en una carta a Goodell que la Regla Rooney equivale a una “flagrante discriminación por raza y sexo”.

La citación ordena que la liga comparezca en la oficina del funcionario estatal en Tallahassee, Florida, el 12 de junio. Solicita que la liga entregue una amplia documentación, incluidos “todos los informes de diversidad, datos del censo de entrenadores o encuestas demográficas que reflejen la raza y el sexo de los cuerpos técnicos de los equipos desde 2017 hasta el presente”.

Entre los programas que revisa la oficina de Uthmeier está el programa acelerador, que la liga creó en 2022 como una extensión de la Regla Rooney para aumentar la diversidad entre entrenadores y ejecutivos de oficinas administrativas de los equipos.

El programa acelerador ofrece a los participantes la oportunidad de conectar con propietarios y ejecutivos de los equipos, y de asistir a sesiones informativas diseñadas para prepararlos para futuras entrevistas.

La NFL aplicó su programa acelerador renovado el lunes y el martes en Orlando, después de pausarlo en mayo pasado. Ahora incluye participantes que no pertenecen a minorías y casi la mitad del grupo de este año fueron hombres blancos.

“Hay muchos candidatos allí arriba que son diversos, que están teniendo la oportunidad de mejorar y de ganar visibilidad, de tener una oportunidad”, expresó Goodell. “Así que las personas que están allí arriba son las mejores de las mejores y son un grupo muy diverso, pero son las mejores de las mejores.

"Y lo que estamos tratando de hacer aquí es hacerlos aún mejores y darles oportunidades. Y lo que escuché es que, uno, aprecian la oportunidad; dos, les resultó útil en ese sentido”.

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