Wyndham Clark firma la ronda inicial más baja en Shinnecock Hills y lidera el Abierto de EEUU

Wyndham Clark tuvo dos buenas oportunidades de hacer historia el viernes por la mañana y se conformó con la ronda inicial más baja en un Abierto de Estados Unidos en Shinnecock Hills: un 64, seis bajo par, que le dio una ventaja de dos golpes en una primera ronda que tardó unas 26 horas en completarse.

Dustin Johnson, en el último año de su exención para el Abierto de Estados Unidos por haber ganado en Oakmont en 2016, se reivindicó de un doble bogey al final del jueves con birdies en dos de sus últimos tres hoyos y un magnífico par salvado para firmar 66, manteniéndose cerca de Clark.

Gary Woodland —que jugó junto a Clark y Johnson— y Matt Fitzpatrick quedaron con 67. Entre quienes estaban a un golpe más atrás figuró Jon Rahm, quien desperdició dos buenas oportunidades el viernes por la mañana, pero aun así logró un 68 sin bogeys en su tarjeta.

Los resultados fueron sorprendentemente bajos para Shinnecock Hills, donde solo tres jugadores en los cuatro Abiertos de Estados Unidos anteriores disputados aquí han terminado bajo par en los últimos 40 años. Pero la verdadera sorpresa fue la niebla al inicio del campeonato, que provocó un retraso de dos horas.

Eso significó que Clark y Johnson tuvieron la ventaja de jugar el jueves por la tarde con mucho menos viento. La USGA se aseguró de que Shinnecock estuviera amable y dócil para compensar las ráfagas que de manera constante superaron las 30 millas por hora. Sin ese viento al final del día, los jugadores podían sacar provecho.

Y lo hicieron.

Clark encadenó birdie-birdie-eagle al final del jueves, lo que lo dejó con seis bajo par. Johnson enlazó cuatro birdies consecutivos hasta su error en el hoyo 6, cuando necesitó tres putts desde 6 pies para un doble bogey.

Regresaron temprano el viernes, junto con otros 48 jugadores, para completar la primera ronda. A Clark le tocó enfrentar los hoyos 8 y 9, ambos con viento favorable. Clark falló por poco un putt para birdie de 18 pies en el octavo, y otro de unos 30 pies en el noveno.

El récord de Shinnecock es 63, establecido por Tommy Fleetwood en la ronda final de 2018 después de que la USGA empapó el campo para compensar una tercera ronda que se secó y se salió de control. El récord del Abierto de Estados Unidos es 62, de Xander Schauffele y Rickie Fowler en Los Angeles Country Club en 2023.

Clark quedó más que satisfecho con un 64. La ronda inicial más baja en Shinnecock había sido 66, lograda por tres jugadores en 2004 y por uno en 1995.

Rory McIlroy afrontó lo peor del viento el jueves y consideró que lo hizo bien al entregar un 69. Scottie Scheffler estuvo en el mismo turno y tuvo que apoyarse mucho en su juego corto para rescatar un 72, su décima ronda consecutiva en el Abierto de Estados Unidos sin bajar del par.

Sam Stevens firmó la ronda más baja entre quienes enfrentaron el viento más duro, con 68. Más tarde se le unieron Rahm y un grupo que incluyó a Ryder Cowan, quien acaba de terminar su penúltimo año en Oklahoma. Otro exalumno de los Sooners, Max McGreevy, también quedó con 68.

Clark y Johnson tuvieron tiempo suficiente para pegar algunos golpes en el campo de prácticas antes de salir de inmediato de nuevo para la segunda ronda.

Lo que estaba en juego el viernes era el corte tras 36 hoyos para los 60 mejores y empates. Scheffler estaba apenas dentro, pero seguía enfocado en intentar mantenerse a distancia del liderato mientras persigue el único major que le falta para completar el Grand Slam de su carrera.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes