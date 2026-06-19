Medias Blancas vencen 5-1 a Nueva York y cortan racha de nueve derrotas en el Yankee Stadium

Andrew Benintendi conectó un grand slam como bateador emergente ante el dominicano Camilo Doval en la octava entrada la noche del jueves y los Medias Blancas de Chicago pusieron fin a una racha de nueve derrotas en el Estadio de los Yankees con una victoria 5-1 sobre Nueva York.

Benintendi bateó por Randal Grichuk y fue el tercer bateador emergente de Chicago en la entrada. Desempató el juego 1-1 al enviar el primer lanzamiento de Doval, un sinker de 100 mph, a las gradas del jardín derecho-central.

Fue el cuarto grand slam en la carrera de Benintendi, quien disputó 33 juegos con los Yankees en 2022, y su segundo jonrón como emergente.

Benintendi se voló la barda después de que el bateador emergente Sam Antonacci conectara un doble ante el puertorriqueño Fernando Cruz (4-2). Tim Hill golpeó con lanzamientos a los bateadores emergentes Jacob Gonzalez y Tristan Peters antes de conseguir un out.

Los Medias Blancas ganaron en el Bronx por primera vez desde el 8 de junio de 2023. Chicago fue superado 22-7 en los dos primeros juegos de la serie de tres y 58-18 durante su mala racha en el Bronx.

Nueva York también perdió a Jazz Chisholm Jr. en la cuarta cuando el segunda base bateó de foul un lanzamiento que le pegó cerca de la ingle.

El abridor de los Yankees, Ryan Weathers, permitió una carrera y tres hits en 6 1/3 entradas. El zurdo ponchó a ocho y dio una base por bolas.

Los White Sox ganaron por quinta vez en sus últimos 17 juegos como visitantes y terminaron 6-5 en una seguidilla de 11 partidos contra los Phillies, Braves, Dodgers y Yankees.

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