Wood conecta jonrón de 2 carreras y Nacionales vencen 5-2 a Marlins

James Wood conectó un jonrón de dos vueltas, el novato Daylen Lile impulsó una carrera y anotó otra, y los Nacionales de Washington vencieron el martes 5-2 a los Marlins de Miami.

Lile conectó un doble en el segundo acto y un sencillo impulsor en el tercero. Anotó con un doble de Riley Adams después de su propio palo de dos esquinas.

Adams anotó con un sencillo al campo opuesto por parte de Jacob Young. En la jugada anterior sacó la pelota del guante del antesalista de los Marlins, Connor Norby, quien intentaba tocarlo, para llegar a la tercera base.

En el cuarto episodio, Wood impulsó a Young con su 27º jonrón de la temporada.

Young fue retirado del juego en la parte alta de la sexta entrada por espasmos en la espalda. Lo reemplazó en el jardín central Robert Hassell III.

Adam Mazur (0-2) permitió diez hits y cinco carreras, pero completó seis entradas por Miami. Los Marlins utilizaron cinco lanzadores el lunes, en la derrota por 2-0 para abrir la serie.

El dominicano José A. Ferrer logró su sexto salvamento de la campaña con una novena entrada resuelta en tres hombres para asegurar la victoria en la serie. Fue el quinto relevista de los Nacionales después de cinco entradas del abridor Cade Cavalli (2-1), con pelota de dos carreras.

Por los Marlins, los dominicanos Agustín Ramírez de 3-0, Otto López de 3-2 con una anotada, Heriberto Hernández de 4-0. El venezolano Javier Sanoja de 1-0. El cubano Víctor Mesa de 2-0.