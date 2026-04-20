Woo lanza 7 sólidas entradas y los Marineros superan 5-2 a los Rangers

Bryan Woo lanzó siete sólidas entradas, Rob Refsnyder conectó un jonrón con el primer lanzamiento en la parte baja de la primera y los Marineros de Seattle superaron el domingo 5-2 a los Rangers de Texas.

J.P. Crawford y el cubano mexicano Randy Arozarena conectaron cada uno jonrones de dos carreras por los Marineros, que ganaron por segundo día consecutivo para llevarse dos de tres en la serie tras perder sus cuatro juegos anteriores.

Woo (1-2) permitió un sencillo a Brandon Nimmo para abrir el juego, pero retiró a los siguientes 15 bateadores antes de que Josh Smith pegara un sencillo en la sexta. Woo permitió dos carreras y cuatro hits, ponchó a seis, dio una base por bolas y golpeó a un bateador. Ha lanzado siete entradas en tres de sus cinco aperturas esta temporada.

Gabe Speier lanzó una octava entrada sin permitir carreras y el mexicano Andres Muñoz ponchó a los tres bateadores en la novena para su tercer salvamento de la temporada.

Refsnyder puso arriba a los Mariners 1-0 con un jonrón solitario ante MacKenzie Gore (2-2) para su primer hit de la temporada, y Seattle nunca estuvo abajo en el marcador.

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