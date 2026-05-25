Wolfsburgo desciende de la Bundesliga tras caer en el repechaje en Paderborn

Christian Eriksen y el Wolfsburgo descendieron de la Bundesliga el lunes tras perder 2-1 en Paderborn en el partido de vuelta del repechaje de final de temporada para determinar quién jugará en la máxima división de Alemania la próxima campaña.

Laurin Curda anotó el gol que selló el ascenso de Paderborn en el décimo minuto del tiempo extra, después de que el Wolfsburgo jugara con 10 hombres desde el minuto 13.

El tanto le dio a Paderborn, que terminó tercero en la segunda división, una victoria global de 2-1, después de que los equipos empataran 0-0 en la ida del repechaje en Wolfsburgo el jueves.

“Solo podía llorar, no podía controlar mis emociones en absoluto”, comentó el mediocampista de Paderborn Ruben Müller sobre el tercer ascenso del club a la Bundesliga.

El arquero de Paderborn Dennis Seimen, que realizó dos atajadas tardías para conservar el triunfo, expresó: “Indescriptible, es increíble lo que ha pasado aquí”.

Es el primer descenso del Wolfsburgo desde que el club respaldado por Volkswagen ascendió a la Bundesliga en 1997. Wolfsburgo ganó el campeonato en 2009, pero tuvo dificultades en las últimas temporadas. Sobrevivió a repechajes decisivos contra el Eintracht Braunschweig en 2017 y el Holstein Kiel al año siguiente, y esta temporada se vio obligado a otro duelo por la permanencia tras volver a terminar tercero por la cola.

Esto marca el final de una temporada amargamente decepcionante para Eriksen, la figura danesa que firmó un contrato de dos años cuando se incorporó al Wolfsburgo en septiembre. Eriksen fue capitán del equipo en Paderborn y recibió condolencias de jugadores rivales antes de que los eufóricos aficionados locales invadieran el campo para celebrar.

Algunos hinchas de Paderborn usaron sus vasos plásticos de cerveza para desenterrar terrones de césped del campo y llevárselos a casa, mientras los jugadores empapados de cerveza bailaban y cantaban.

Dženan Pejčinović puso al Wolfsburgo con un gran inicio en el tercer minuto, pero Joakim Mæhle fue expulsado en el 14 con su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Mattes Hansen, apenas minutos después de ver la primera por empujar a Filip Bilbija al suelo por haber despejado el balón de un manotazo.

“Se siente igual de mal. Sabe que lo que pasó probablemente no debería haber pasado. Pero no creo que todo el equipo deba irse encima de Joakim. Ha tenido una temporada fantástica desde que volvió de su lesión de hombro y ha hecho un gran trabajo. Quizá hoy tuvo un poco de mala suerte, pero en general se nota que a todo el equipo le falta energía”, dijo Patrick Wimmer, extremo del Wolfsburgo, sobre Mæhle.

La expulsión, sin duda, cambió el curso del partido, con solo Paderborn yendo al ataque. Bilbija empató a los 39 con un cabezazo tras el peinado de Calvin Brackelmann, a la salida de un saque de banda largo.

Sebastian Klaas estrelló un remate en el poste cerca de la hora de juego y Curda finalmente hizo valer la presión de Paderborn cuando la defensa del Wolfsburgo lo dejó libre en el segundo palo para fusilar el centro del suplente Sven Michel.

Paderborn, una ciudad al este de Dortmund en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en el oeste de Alemania, también logró el ascenso en 2014 y 2019. Sus apariciones en la Bundesliga fueron breves tras terminar último en ambas temporadas.

“Ascendimos dos veces antes, pero todavía no nos hemos mantenido. Tenemos que asegurarnos de tomar buenas decisiones este verano”, señaló el entrenador de Paderborn, Ralf Kettemann.

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