Witt pega jonrón y los Reales logran su 5ta victoria seguida al barrer por 4-0 a Atléticos

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón y anotó tres carreras, y los Reales de Kansas City vencieron el jueves por 6-2 a los Atléticos para lograr su primera barrida de cuatro juegos de la temporada.

Los Reales han ganado cinco partidos consecutivos y consiguieron su cuarta barrida de serie de la temporada, pero esta fue la primera de cuatro juegos.

Los Atléticos han perdido 17 de sus últimos 21.

Connor Thomas (1-1) lanzó 1 2/3 entradas de relevo sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas.

Gage Jump (5-8) permitió cinco carreras con ocho hits en cuatro entradas para cargar con la derrota.

El abridor de los Reales, Randy Dobnak, sorteó cuatro entradas sin permitir carreras, al admitir 10 corredores en base con seis hits y cuatro bases por bolas.

El venezolano Maikel García siguió con un doble, pero se detuvo sujetándose el isquiotibial izquierdo después de pasar por tercera en el rodado de su compatriota Salvador Pérez que se le escapó al campocorto boricua Darell Hernaiz para un error.

García salió del juego por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Apenas había regresado el lunes, después de haber estado en la lista de lesionados desde el 23 de junio por una distensión muscular en la mano izquierda.

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