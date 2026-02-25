Williamson anota 26 puntos en el regreso de Murray y Pelicans vencen a Warriors 113-109

Zion Williamson anotó 26 puntos, Dejounte Murray sumó 13 en su primer partido en casi 13 meses, y los Pelicans de Nueva Orleáns se impusieron el martes 113-109 a unos Warriors de Golden State diezmados por las lesiones.

Saddiq Bey anotó 18 puntos, incluido un tiro al tablero en reversa que hizo girar contra el cristal mientras recibía una falta para darle a Nueva Orleáns una ventaja de 107-101 con 1:47 minutos por jugar. El exescolta de los Warriors Jordan Poole añadió 12 puntos a la causa de los Pelicans, que lograron su segunda victoria consecutiva y consiguieron su cuarto triunfo en seis partidos.

De’Anthony Melton anotó 28 unidades, su mayor cifra de la campaña, por Golden State, pero falló un tiro libre con 1:23 minutos por jugar y su equipo abajo por apenas cuatro puntos.

Moses Moody anotó 24 tantos por los Warriors, que han perdido tres de cuatro duelos al saltar a la cancha sin varios jugadores clave.

Los Warriors jugaron sin Stephen Curry (rodilla derecha), Kristaps Porzingis (enfermedad) y el dominicano Al Horford (dedo del pie izquierdo). Kerr comentó que Curry, quien se ha perdido ocho partidos consecutivos, no hizo el viaje a Nueva Orleáns. Solo nueve jugadores de los Warriors vieron acción en el partido.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes