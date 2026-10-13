William Contreras enciende a los Cerveceros con un jonrón de 436 pies y un show al correr las bases

El recorrido de William Contreras alrededor de las bases después de sus jonrones son tanto un espectáculo como los batazos en sí.

El receptor venezolano de los Cerveceros conectó su tercer jonrón de la postemporada la noche del lunes, un majestuoso batazo de 436 pies que empató la pizarra en la quinta entrada de la victoria de Milwaukee por 7-4 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El tres veces All-Star se tomó su tiempo para recorrer las bases, tal como lo hizo cada vez que la sacó del parque en la Serie Divisional de la Liga Nacional. MLB publicó un video de Contreras dando la vuelta a las bases, y pareció tardar aproximadamente 35 segundos.

“Más que nada, trato de disfrutar el momento”, manifestó Contreras a través del intérprete Daniel de Mondesert. “Creo que hacerlo es, sobre todo, para mis compañeros. Para que sientan la energía, sientan la vibra, y para que nosotros lo sintamos juntos. Las celebraciones son para ellos. Es para los compañeros y para mantenernos en marcha”.

Contreras sigue dándoles a los Cerveceros motivos para celebrar.

El jonrón no fue el único gran hit de Contreras en el Juego 2

Contreras se fue de 4-3 con tres carreras impulsadas mientras los Cerveceros tomaron ventaja de 2-0 en la serie. En esta postemporada lleva 9 de 23 con cuatro bases por bolas, para un porcentaje de embasarse de .481 y un OPS de 1.264.

“Quiere competir todos los días, en cada momento”, comentó el capitán de los Cerveceros, Christian Yelich. “(Él) hace un gran trabajo manejando al cuerpo de lanzadores. Es el fuego de nuestro equipo; le gustan los momentos, le gustan los grandes momentos. Tenemos toda la confianza del mundo en él cuando está ahí afuera, ya sea detrás del plato o en la caja de bateo”.

Ese fuego quedó en evidencia por la manera en que Contreras respondió en la sexta entrada.

Contreras impulsó una carrera con un sencillo ante Yoshinobu Yamamoto en la primera entrada y conectó un jonrón en la quinta frente a Kris Bubic para empatar el juego 4-4. Los Cerveceros tenían a un corredor en tercera con un out en la sexta cuando el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, dio base por bolas intencional a Brice Turang para preparar una posible doble matanza.

Eso llevó al plato a Contreras, quien conectó un sencillo impulsor ante Brock Stewart.

“Lo tomé como motivación”, expresó Contreras. “Esa fue una decisión que tomó su mánager, y luego yo solo traté de no excederme ni hacer de más. Quería poner la pelota en juego. Sabía que era una carrera importante ahí”.

El fuego competitivo de Contreras impulsa a los Cerveceros

Contreras ha aportado ese tipo de chispa desde que Milwaukee lo adquiriera de Atlanta en 2022. El venezolano —cuyo hermano mayor, Willson, es un primera base de poder de los Medias Rojas de Boston— ganó una Serie Mundial con los Bravos la temporada anterior.

Registró un OPS superior a .800 en cada una de sus dos primeras temporadas en Milwaukee y terminó quinto en la votación al MVP de la Liga Nacional en 2024. Contreras también dio el ejemplo con su ética de trabajo.

El mánager Pat Murphy recordó cómo Contreras quería ser receptor de tiempo completo.

“(Él) se molestaba si alguna vez lo ponía como bateador designado”, contó Murphy. “Solo quería estar ahí. Este chico lo quiere. No cree en los días de descanso. No cree en estar lesionado. Jugó un año con la mano rota. Y quiere sobresalir. No le basta con llegar al Juego de Estrellas. Quiere sobresalir. Lo quiere todo. Está tan impulsado que a veces hay que intervenir”.

El entusiasmo de Contreras por el juego se nota en sus celebraciones de jonrón.

Después de conectar su batazo por encima de la barda del jardín central el lunes, Contreras dejó el bate en el suelo y miró hacia el dugout mientras caminaba hacia primera base. Se detuvo después de pasar por segunda y gesticuló mientras miraba hacia los jardines y la pared. Se paró para chocar las manos con el coach de tercera base Matt Erickson y levantó los brazos hacia el cielo mientras miraba hacia arriba antes de dirigirse al plato.

Contreras dice que le encanta jugar en Milwaukee en parte porque los Cerveceros aprecian su manera de jugar.

“Creo que es la confianza que Milwaukee me inculcó desde el primer día cuando me adquirieron”, señaló Contreras. “Creo que salir ahí y que me dejen jugar el juego que juego y que me dejen jugar de la manera en que lo hago. Creo que lo único que realmente tengo que decir es que estoy muy agradecido con la organización por lo que han podido hacer. Creo que aquí he podido tener los mejores años de mi carrera”.

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