Josh Allen suma 331 yardas y Bills superan 37-34 a Rams en prórroga tras gol de campo bloqueado

Josh Allen acumuló 331 yardas totales y dos touchdowns, Tyler Bass convirtió un gol de campo de 45 yardas cuando faltaban 1:55 en el tiempo extra poco después de que Greg Rousseau bloqueara el intento de gol de campo de los Rams, y los Bills de Buffalo resistieron a Los Ángeles para imponerse 37-34 la noche del lunes.

Allen lanzó para 210 yardas y corrió para 121 más por los Bills (4-1), que remontaron para ganar un partido frenético, a la altura de dos equipos que cuentan con los dos últimos Jugadores Más Valiosos de la NFL como quarterbacks. Allen ganó un partido en tiempo extra por primera vez en su carrera al superar a Matthew Stafford, quien lanzó para 383 yardas y tres touchdowns.

Kyren Williams anotó con una embestida de 1 yarda cuando faltaban 4 segundos en el tiempo reglamentario para Los Ángeles. Los Bills comenzaron el tiempo extra avanzando profundo en territorio de los Rams antes de que Aaron Donald recuperara el balón suelto de James Cook.

Stafford condujo a los Rams hasta la yarda 30 de Buffalo, pero Harrison Mevis falló su segundo intento de gol de campo de la noche cuando Rousseau alcanzó a rozar el balón.

Luego Allen tuvo escapadas de 19 y 13 yardas para preparar la patada de Bass, quien se alejó corriendo para celebrar antes de que los oficiales señalaran que fue buena.

Puka Nacua logró un récord personal con 17 recepciones para 138 yardas y una anotación por los Rams (2-3), que están por debajo de .500 tras cinco partidos por cuarta vez en cinco temporadas.

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