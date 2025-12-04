Wilfried Nancy deja el Crew para dirigir al gigante escocés Celtic

Wilfried Nancy dejó el miércoles su puesto como entrenador del Crew de Columbus en la MLS para hacerse cargo del gigante escocés Celtic.

El francés de 48 años dirigió al Crew durante tres años, llevando al equipo a la coronación en la MLS y en la Leagues Cup. Fue nombrado entrenador del año en la MLS en 2024.

Celtic está defendiendo su título en la Premiership escocesa y, después de un comienzo lento de la temporada, se encuentra en segundo lugar, a dos puntos del Hearts.

El equipo ha ganado los últimos cuatro títulos de la máxima categoría y lleva 55 en total, igual que su feroz rival de Glasgow, Rangers.

Nancy describió al Celtic como "uno de los clubes de fútbol más auténticos del mundo" debido a su "verdadera atmósfera, corazón y alma, altos estándares y verdaderas exigencias, para las cuales estoy preparado".

"Conozco la historia, conozco los valores del Celtic y sé lo que se espera de mí en este viaje", afirmó. "Sé lo que Celtic significa para tanta gente y mi objetivo número uno será simple: dar a nuestros aficionados un equipo de fútbol fuerte, emocionante, ofensivo y ganador del que puedan estar muy orgullosos".

Nancy comenzará su gestión el jueves.

Desde la salida de Brendan Rodgers el 27 de octubre, Martin O'Neill ha estado a cargo del equipo de manera temporal.

El principal accionista del Celtic, Dermot Desmond, expresó que O'Neill había hecho un "trabajo maravilloso" para "llevarnos positivamente a través de estas últimas semanas".

"Siempre tendré a Martin en alta estima por lo que ha hecho por el Celtic y por lo que es como persona: un hombre de tal profesionalismo e integridad y alguien que, sin duda, siempre tendrá los mejores intereses del Celtic en su corazón".

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes