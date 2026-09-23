Wheeler abanica a 7 seguidos al abrir y los Filis vencen 6-4 a Cerveceros

Zack Wheeler ponchó a 11, incluidos un récord de franquicia de siete consecutivos para abrir el juego; Bryson Stott conectó un sencillo impulsor de la carrera de la ventaja con dos outs en la octava entrada, y los Filis de Filadelfia vencieron el martes 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee para estar más cerca de asegurar un puesto en los playoffs.

Brandon Marsh conectó un cuadrangular, un doble y remolcó tres carreras por Filadelfia, que inició la jornada con el último puesto de comodín de la Liga Nacional y una ventaja de cuatro juegos sobre Arizona.

El venezolano William Contreras impulsó tres carreras por Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional. Los Cerveceros necesitaban vencer a Filadelfia o que los Bravos perdieran ante Cincinnati el martes para asegurar un pase directo en la ronda de comodines y obtener la ventaja de local en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Después de que los Cerveceros anotaron dos veces en la sexta entrada ante Wheeler para empatar el juego 3-3, Stott conectó un sencillo al centro frente a Colton Gordon (0-1). El tiro de Garrett Mitchell fue a tercera base para intentar sacar a Alec Bohm, que corría desde primera. Pero la pelota rebotó en el pie de Bohm, y tanto él como el venezolano Luis Arráez anotaron para poner el marcador 5-3.

El dominicano Jhoan Duran consiguió su salvamento número 33 después de que José Alvarado (5-3) lograra el último out de la octava.

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