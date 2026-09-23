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CJ Abrams conecta 2 jonrones e impulsa 3 carreras en triunfo 3-1 de Nacionales ante Tigres

NACIONALES-TIGRES
NACIONALES-TIGRES (AP)

CJ Abrams conectó un jonrón de dos carreras para desempatar el juego y añadió un cuadrangular en solitario para darle a los Nacionales de Washington una victoria el martes por 3-1 sobre los Tigres de Detroit.

Los Nacionales ganaron por séptima vez en 10 juegos, mientras que Detroit cayó a 2-5 en sus últimos siete. Los Tigres han anotado exactamente una carrera en sus cinco derrotas, mientras que anotaron nueve y 11 carreras en sus dos victorias.

Ambos equipos tienen marca de 74-84 con cuatro juegos restantes en la temporada.

Jackson Kent (2-4) se llevó la victoria en labor de relevo tras el abridor de los Nacionales, Riley Cornelio. Kent lanzó cuatro entradas, permitiendo una carrera sucia con seis hits y dos bases por bolas. Erik Tolman lanzó la novena para conseguir su cuarto salvamento.

El abridor de los Tigres, Drew Anderson (5-7), cargó con la derrota, al permitir tres carreras con cinco hits. Ponchó a cinco sin otorgar bases por bolas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

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