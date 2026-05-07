Paul Skenes tolera 2 hits en 8 innings y guía a los Piratas a vencer 1-0 a los D-backs

Paul Skenes lanzó ocho entradas brillantes en una de las mejores actuaciones de su incipiente carrera, Brandon Lowe conectó un jonrón solitario y los Piratas de Pittsburgh superaron el miércoles 1-0 a los Diamondbacks de Arizona.

Skenes — el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional — retiró a los primeros 14 bateadores que enfrentó hasta que el cubano Lourdes Gurriel Jr. pegó un rodado suave por la línea de tercera base para un sencillo. El lanzador derecho intentó hacer la jugada, pero su tiro se fue muy desviado de la primera base.

Nolan Arenado siguió con una línea de sencillo al jardín izquierdo, pero ése fue el último corredor que Skenes permitió. El derecho de 23 años ponchó a siete, incluidos los últimos tres bateadores que enfrentó en la octava.

Realizó 97 lanzamientos, incluidos 65 strikes.

El dominicano Gregory Soto sorteó una base por bolas con un out en la novena para conseguir su segundo salvamento.

El derecho de los D-backs Michael Soroka (4-2) permitió varios batazos fuertes en la primera entrada — incluido el jonrón de Lowe — pero tuvo más éxito a medida que avanzó el juego. Lanzó 6 1/3 entradas, permitió siete hits y dos bases por bolas, y ponchó a seis.

Skenes (5-2) nunca ha lanzado un juego completo de nueve entradas en su carrera en las Grandes Ligas. Lanzó 8 1/3 entradas una vez en 2024 y logró un juego completo de ocho entradas la campaña pasada en una derrota 1-0 ante los Filis.

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