Wembanyama regresa tras susto por lesión y conduce a Spurs a triunfo 119-101 sobre Bucks

Victor Wembanyama regresó tras un susto por lesión en el primer cuarto para anotar 22 puntos y capturar diez rebotes, con lo cual guio el jueves a los Spurs de San Antonio a una victoria de 119-101 sobre los Bucks de Milwaukee.

Stephon Castle añadió 19 puntos y diez asistencias, y Julian Champagnie sumó 13 puntos y 11 rebotes por San Antonio. Los Spurs llegaron a ostentar una ventaja de 39 puntos al inicio del cuarto periodo.

Giannis Antetokounmpo anotó 21 puntos por Milwaukee, que sufrió su tercera derrota consecutiva.

Fue la segunda derrota abultada consecutiva de los Bucks después de ser abucheados en casa el martes, durante una paliza de 139-106 ante los Timberwolves de Minnesota.

Wembanyama sorprendió a la multitud en el Frost Bank Center, y ello no tuvo nada que ver con su recién afeitada cabeza.

Regresó a la cancha después de hacer contacto rodilla con rodilla con Antetokounmpo bajo la canasta de los Bucks con 9:18 minutos restantes en el primer cuarto. Wembanyama cayó con dolor antes de levantarse y marcharse hacia el vestuario, cojeando pero sin ayuda.

El pívot francés de 2,23 metros sufrió una hiperextensión de rodilla el 31 de diciembre en el último cuarto del encuentro contra los Knicks de Nueva York tras una jugada similar. Regresó para mirar desde el banco en la víspera de Año Nuevo, pero se perdió los siguientes dos duelos.

Wembanyama regresó al banco al final del primer cuarto el jueves, pero esta vez volvió a la cancha para comenzar el segundo periodo.

