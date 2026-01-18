Wembanyama ayuda a Spurs, que vencen a Wolves pese a 55 puntos de Edwards

Victor Wembanyama brilló con 39 puntos y capturó nueve rebotes, además de atrapar un rebote ofensivo crucial en los últimos segundos, lo que permitió a los Spurs de San Antonio superar el sábado 126-123 a los Timberwolves de Minnesota.

Los Spurs se sobrepusieron a los 55 puntos aportados por Anthony Edwards a la causa de los Wolves.

Un triple de 24 pies de Donte DiVincenzo puso a Minnesota arriba por 119-118 con 1:03 minutos por jugar. Wembanyama respondió con un tiro de 20 pies y 13 segundos después bloqueó una bandeja invertida de Joan Beringer para mantener la ventaja de un punto.

De'Aaron Fox sumó 25 puntos y 12 asistencias por San Antonio, que evitó una barrida de temporada en su serie de tres duelos contra Minnesota. Keldon Johnson añadió 20 puntos por los Spurs.

Edwards anotó 26 puntos en el cuarto periodo. Acertó cinco de siete triples y casi completó una repetición del último encuentro de Minnesota contra San Antonio.

El 11 de enero, Edwards encestó un triple en los últimos segundos y San Antonio desperdició una ventaja de 19 puntos en el último cuarto al caer por 104-103 en Minnesota.

