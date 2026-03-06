Wembanyama anota 38 puntos y captura 16 rebotes en triunfo de Spurs 121-106 ante Pistons

Victor Wembanyama anotó 38 puntos, capturó 16 rebotes y registró cinco tapones, y los Spurs de San Antonio nunca estuvieron abajo en el marcador al completar una barrida sobre Detroit, al vencer la noche del jueves por 121-106 a los Pistons.

De'Aaron Fox sumó 29 puntos, y Stephon Castle aportó 11 puntos y 12 asistencias en el primer partido de San Antonio en casa tras un viaje de casi un mes.

Cade Cunningham consiguió 26 puntos e Isaiah Stewart añadió 18 en la segunda derrota consecutiva de Detroit. Los Pistons, que cerraron su gira con marca de 1-2, se mantuvieron en la cima de la Conferencia Este con 45-16.

Un posible duelo de Finales de la NBA derivó en otra victoria por doble dígito para los Spurs, que atraviesan un gran momento.

San Antonio ha ganado 13 de 14 partidos, incluida una victoria 114-103 sobre los Pistons el 23 de febrero en Detroit, y se mantiene segundo en el Oeste con 45-17.

Detroit perdió a Ausur Thompson a los dos minutos de iniciado el partido, cuando se torció el tobillo derecho.

San Antonio acertó 13 de 37 en triples para un 35%.

Wembanyama encestó 4 de 10 triples mientras jugaba ante 30 compatriotas suyos que viajaron desde Francia para asistir a la estadía de seis partidos en casa de San Antonio.

