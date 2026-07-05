Walker y Paredes pegan jonrones y Astros vencen 2-0 a Rays con blanqueada combinada

Christian Walker y el mexicano Isaac Paredes conectaron jonrones solitarios, y cuatro lanzadores se combinaron para una blanqueada de cuatro hits el domingo, y los Astros de Houston vencieron 2-0 a los Rays de Tampa Bay.

Walker abrió la cuarta entrada con su 20mo jonrón de la temporada, lo que le dio cinco campañas consecutivas con 20 cuadrangulares. Paredes conectó su 12mo jonrón para abrir la sexta.

Peter Lambert (7-5) ponchó a seis mientras permitió tres hits y dio una base por bolas en 5 2/3 entradas.

Okert lanzó una séptima entrada de 1-2-3, y Bryan King logró su noveno salvamento. Hader ha permitido una carrera y dos hits en 15 entradas esta temporada.

Mason Englert (0-2) permitió las dos carreras y cinco hits, con un récord personal de nueve ponches, en 5 2/3 entradas después de ser llamado desde Triple-A Durham antes del juego. Cam Booser y Craig Kimbrel siguieron y se combinaron para mantener sin anotar a los Astros durante 2 1/3 entradas.

Los Rays han perdido juegos consecutivos después de ganar nueve seguidos.

El cubano Yordan Alvarez se fue de 0-4 después de conectar dos jonrones, incluido un cuadrangular para dejar en el terreno en una victoria 10-8 el sábado. ___

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