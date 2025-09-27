Langeliers pega doble decisivo y Wilson impulsa 3 carreras en triunfo de Atléticos 4-3 sobre Reales

Shea Langeliers conectó un doble impulsor decisivo en la novena entrada, Jacob Wilson impulsó tres carreras y los Atléticos superaron el viernes 4-3 a los Reales de Kansas City.

Langeliers bateó un sencillo, mientras que Brent Rooker y Tyler Soderstrom recibieron bases por bolas antes de que Taylor Clarke reemplazara al abridor de los Reales, Noah Cameron (9-7), con dos outs en la quinta entrada. Cinco lanzamientos después, Wilson conectó un doble que vació las bases y emparejó el duelo 3-3.

El venezolano Maikel García y Carter Jensen batearon sencillos antes de que el jonrón de tres carreras de Jonathan India para Kansas City abriera la pizarra en la cuarta entrada.

Soderstrom conectó su doble número 34 de la temporada y recibió dos bases por bolas.

Justin Sterner (4-3) consiguió los últimos cuatro outs para llevarse la victoria. El abridor de los Atléticos, Mason Barnett, permitió tres carreras en cinco episodios y dos tercios mientras que Hogan Harris lanzó dos innings sin permitir carreras.

Luinder Ávila (1-1) permitió una carrera y dos hits en un tercio de entrada.

Por los Reales, los venezolanos García de 4-1 con una anotada, Salvador Pérez de 4-0.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Darell Hernaiz de 4-2.

