Vuelacercas de 2 carreras de Buxton y Martin dan a Mellizos triunfo de 8-6 ante Medias Rojas

Byron Buxton y Austin Martin conectaron jonrones de dos carreras ante el relevista Justin Slaten en la séptima entrada para que los Mellizos de Minnesota remontaran una desventaja de cuatro anotaciones y vencieran el viernes 8-6 a los Medias Rojas de Boston.

Ryan Kreidler añadió un doble impulsor a la causa de los Mellizos. Luke Keaschall y Buxton aportaron sencillos remolcadores.

Travis Adams (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras para acreditarse la victoria. Anthony Banda consiguió cuatro outs para su primer salvamento.

La séptima entrada de cuatro carreras de Minnesota puso fin a una racha de Slaten (1-1) de 15 apariciones consecutivas sin permitir una carrera. Era la tercera racha activa más larga en las Grandes Ligas y se remontaba al 16 de septiembre de 2025,

El venezolano Wilyer Abreu conectó un doble remolcador. sus compatriotas Willson Contreras y Andruw Monasterio, así como los mexicanos Marcelo Mayer y Jarren Durán también impulsaron carreras por los Medias Rojas.

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