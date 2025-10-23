Vucevic, Buzelis y Giddey llevan a Bulls a triunfo de 115-111 ante Pistons

Nikola Vucevic anotó 28 puntos y capturó 14 rebotes, Matas Buzelis sumó 21 tantos y los Bulls de Chicago enderezaron la marcha tras dilapidar una ventaja de 23 unidades, para vencer el miércoles 115-111 a los Pistons de Detroit, en la inauguración de su campaña.

Josh Giddey añadió 19 puntos y 11 asistencias por los Bulls, que pasaron de una ventaja de 23 unidades en el segundo cuarto a estar empatados cerca del final del duelo.

Ron Holland II lo empató por los Pistons a 105 cuando encestó un triple con poco menos de tres minutos restantes. Vucevic atinó un tiro desde unos dos metros y medio, a lo que Cade Cunningham de Detroit respondió con un tiro en suspensión.

Buzelis realizó una clavada en alley-oop antes de que Cunningham condujera para una bandeja que empató el encuentro a 109. Vucevic luego hizo un gancho para devolver a Chicago la ventaja con 1:31 por jugar.

Giddey tuvo la oportunidad de aumentar la delantera a cuatro puntos cuando recibió una falta con 34 segundos restantes. Pero después de encestar el primer tiro libre, falló el segundo.

Detroit consiguió el rebote, y Cunningham condujo para una bandeja que acercó a los Pistons a uno. Luego fue sancionado con una falta al intentar arrebatarle el balón a Giddey

Chicago presentó un desafío exitoso para que se marcara esa infracción.

