Raptors logran récord de puntos en apertura de temporada con victoria 138-118 sobre Hawks

RJ Barrett anotó 25 puntos y Brandon Ingram añadió 16 y nueve rebotes en su debut en Toronto, mientras los Raptors se alejaron de los Hawks de Atlanta con una victoria de 138-118 el miércoles por la noche en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos.

Scottie Barnes tuvo 22 unidades y nueve asistencias, y Gradey Dick anotó 19 desde el banquillo para los Raptors, quienes establecieron un récord de franquicia en tantos en la noche inaugural y superaron el máximo de la temporada pasada. Toronto tuvo 57% de efectividad desde el campo, incluyendo un 69% en tiros de dos puntos, ya que los Raptors superaron repetidamente a los Hawks en transición para conseguir canastas fáciles.

Ingram se perdió los últimos 56 partidos de la temporada pasada debido a una lesión en el tobillo. Fue traspasado a Toronto a mitad de temporada, pero nunca jugó para su nuevo equipo. El miércoles lanzó siete de 16 desde el suelo y tuvo tres asistencias y dos robos.

El alero de los Hawks, Jalen Johnson, quien se perdió los últimos 38 partidos de la campaña pasada por una lesión en el hombro, terminó con 22 puntos, ocho asistencias y siete rebotes. Asumió más el rol de creador de juego que el entrenador Quin Snyder imagina para él esta temporada.

Trae Young terminó con 22 unidades, pero tuvo un uno de siete en tiros de tres puntos y fue constantemente presionado por los guardias de Toronto.

Los Raptors utilizaron una racha de 14-0 al final del tercer cuarto para ampliar una ventaja de nueve puntos a 23 y efectivamente poner el juego fuera de alcance. Cinco jugadores anotaron durante la racha, liderados por cinco puntos de Dick. Toronto nunca permitió que los Hawks se acercaran a menos de 20 en el cuarto.

