Vonn, Shiffrin y Odermatt buscan oro en esquí alpino en Juegos Olímpicos de Milán-Cortina

El esquí alpino en su forma olímpica se remonta a más de un siglo y el deporte hizo su debut en los Juegos de 1936 en Garmisch-Partenkirchen, Alemania. Los eventos han sido modificados a lo largo de los años, pero las competiciones individuales, conocidas por la mayoría de los aficionados, como el descenso y el eslalon, permanecen. Aquí está lo que hay que saber sobre los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia el próximo mes.

Cómo funciona

Hay cinco eventos diferentes en el esquí alpino en estos Juegos Olímpicos tanto para hombres como para mujeres. Los eventos individuales son: descenso, super-G, eslalon gigante y eslalon. Luego está el evento combinado por equipos, que hará su debut olímpico.

En el descenso y el super-G, también conocidos como los "eventos de velocidad", cada competidor tiene solo un recorrido. El eslalon gigante y el eslalon se disputan en dos carreras, con los 30 mejores finalistas de la primera manga comenzando en orden inverso para la segunda. El combinado por equipos presenta equipos de dos personas con un corredor compitiendo en una carrera de descenso y el otro en una carrera de eslalon, con sus tiempos combinados produciendo los resultados.

A quién observar

Las estadounidenses Mikaela Shiffrin y Lindsey Vonn son dos de las esquiadoras más destacadas de todos los tiempos. Shiffrin sobresale en eslalon y eslalon gigante, mientras que Vonn, de 41 años, se especializa en descenso y super-G. Es posible que puedan formar pareja en el combinado por equipos. El equipo estadounidense también incluye a la campeona mundial de descenso Breezy Johnson y Ryan Cochran-Siegle, medallista de plata defensor en super-G.

Los anfitriones italianos tienen un equipo fuerte con Sofia Goggia y Federica Brignone —si regresa a tiempo de una lesión— y Dominik Paris. El suizo Marco Odermatt es el mejor corredor masculino.

Sedes y fechas

Los eventos masculinos en estos Juegos Olímpicos se llevarán a cabo en Bormio y los eventos femeninos en Cortina d'Ampezzo. El descenso masculino se disputará el 7 de febrero y el descenso femenino será al día siguiente. El eslalon gigante masculino quedó para el 14 de febrero, el femenino el 15 de febrero; y el eslalon masculino será el 16 de febrero, con el eslalon femenino el 18 de febrero como el último evento alpino.

Momentos memorables

El destacado francés Jean-Claude Killy barrió con el oro en los tres eventos masculinos en nieve local en los Juegos de Grenoble 1968.

Shiffrin se convirtió en la medallista de oro más joven en eslalon con 18 años en los Juegos de Sochi 2014.

El austriaco Hermann Maeir se recuperó de un horrible accidente en descenso en los Juegos de Nagano 1998 para ganar el oro en super-G y eslalon gigante.

Datos curiosos

Alberto Tomba es el esquiador italiano más laureado en la historia olímpica con cinco medallas: tres oros y dos platas, ganadas en Calgary en 1988, Albertville en 1992 y Lillehammer en 1994. Aunque es de la zona de Bolonia, Tomba pasó muchos inviernos entrenando en Cortina antes de convertirse en una estrella.

Deborah Compagnoni, quien nació en Bormio y se crió en Santa Caterina di Valfurva, ganó oros en esquí en tres Juegos Olímpicos consecutivos: 1992, 1994 y 1998.

El combinado es el evento de esquí más antiguo en los Juegos Olímpicos, habiendo sido presentado cuando el deporte hizo su debut en 1936 en Garmisch-Partenkirchen. Pero el formato del evento ha cambiado múltiples veces a lo largo de los años.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes