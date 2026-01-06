Mitch Guthrie gana su primera etapa importante del Rally Dakar y lidera la general

Mitch Guthrie ganó su primera etapa importante del Rally Dakar y quedó como líder de la clasificación general por primera vez después de una impresionante segunda mitad de carrera en el desierto saudí el martes.

Guthrie no figuró entre los autos más rápidos hasta el punto de control a 167 kilómetros del circuito de 421 kilómetros fuera de Alula, pero estuvo al frente desde ese punto y comandó sin rival después de 300 kilómetros.

El estadounidense ganó por dos minutos y medio al checo Martin Prokop. Guy Botterill, que estaba en novena posición a 100 kilómetros del final, irrumpió en el tercer lugar. Prokop y la española Cristina Gutiérrez, que terminó en quinto lugar, lograron sus mejores resultados en etapas importantes en sus 11º y 10º Dakar respectivamente.

“El mejor día de todos”, afirmó Guthrie. “No lo esperaba, simplemente tuvimos un día muy limpio”.

El español Tosha Schareina se llevó la etapa de motos. Schareina superó dos caídas y una lesión en la clavícula para presionar a Daniel Sanders hasta el final del Dakar 2025, terminando segundo detrás del australiano por menos de nueve minutos.

La Honda de Schareina quedó ahora a poco más de un minuto detrás de la KTM de Sanders en la clasificación general.

La tercera etapa de cuatro horas prometía una navegación difícil y cañones arenosos y alteró las clasificaciones de coches.

De los seis pilotos líderes al inicio del día, solo Nasser Al-Attiyah permaneció dentro de los 10 primeros. Llegó arrastrándose a la meta después de dos pinchazos a 100 kilómetros del final y cayó del primer lugar general al décimo, casi 12 minutos detrás de Guthrie.

Su compañero de equipo en Dacia, Sebastien Loeb, también sufrió dos pinchazos y se quedó sin neumáticos de repuesto, pero con 300 kilómetros por recorrer. Está cinco minutos más detrás de Al-Attiyah.

“Estoy realmente feliz de estar en la meta porque en un momento pensé que no lo lograríamos”, expresó Loeb.

Los nuevos cinco primeros, liderados por Guthrie, estaban todos en Fords. Prokop, Mattias Ekström, Carlos Sainz (cuatro veces campeón) y Nani Roma (una vez campeón) estaban a menos de cuatro minutos de Guthrie.

Seth Quintero, segundo en la clasificación general durante la noche, se rezagó a más de una hora de distancia, mientras que el piloto de motos Stefan Svitko, quien se ha situado entre los diez primeros los últimos dos años, se retiró después de chocar y lesionarse una clavícula.

La tercera victoria de etapa de Schareina en su carrera se produjo justamente en el sitio de la primera, en 2024. El español considera que está bien perfilado para la maratoniana etapa el miércoles.

Su compañero de equipo Ricky Brabec, que alcanzó a Sanders a unos 80 kilómetros del final, fue segundo y Sanders tercero gracias a más de seis minutos en tiempo de bonificación. El argentino Luciano Benavides y Skyler Howes fueron los únicos otros pilotos a menos de diez minutos de Schareina.

Brabec y Schareina mejoraron a segundo y tercero en la clasificación general, a poco más de un minuto del campeón defensor Sanders. Edgar Canet cayó del segundo al cuarto lugar, casi nueve minutos detrás.

