Vivas y Millas impulsan carreras; Nacionales anotan 4 en la 9na con 3 toques y vencen a Cerveceros
Jorbit Vivas y Drew Millas impulsaron sendas carreras con dos de los tres toques de bola exitosos de Washington en una novena entrada de cuatro anotaciones que llevó a los Nacionales a derrotar el viernes 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee.
Washington se embasó tres veces con toques de bola en la entrada. Habá intentado apenas un toque en sus primeros 12 juegos.
Milwaukee llegó a la noche liderando las Grandes Ligas con seis toques de sacrificio.
Con la pizarra 3-3, Trevor Megill (0-2) golpeó a CJ Abrams con un lanzamiento para abrir la novena entrada. Joey Wiemer se embasó con un sencillo de toque por el lado de la tercera base y Luis García conectó un sencillo impulsor por el centro para poner el juego 4-3.
El venezolano Vivas tocó la bola de regreso hacia el montículo, y el tiro por debajo del brazo de Megill se fue hasta el backstop. Los corredores terminaron en las esquinas en una jugada que se anotó como sacrificio y error.
Dos lanzamientos después, Millas tocó la bola de regreso hacia el montículo para otro sacrificio y el corredor emergente Nasim Nuñez se deslizó en el plato antes del tiro de Megill para una ventaja de 6-3.
Easton McGee reemplazó a Megill, quien no consiguió ningún out, y James Wood conectó un doble impulsor.
PJ Poulin (1-0) consiguió que le batearan tres roletazos consecutivos en la octava entrada, y Clayton Beeter cerró con una novena perfecta para propinarles a los Cerveceros su tercera derrota consecutiva.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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