Vivas y Millas impulsan carreras; Nacionales anotan 4 en la 9na con 3 toques y vencen a Cerveceros

Jorbit Vivas y Drew Millas impulsaron sendas carreras con dos de los tres toques de bola exitosos de Washington en una novena entrada de cuatro anotaciones que llevó a los Nacionales a derrotar el viernes 7-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Washington se embasó tres veces con toques de bola en la entrada. Habá intentado apenas un toque en sus primeros 12 juegos.

Milwaukee llegó a la noche liderando las Grandes Ligas con seis toques de sacrificio.

Con la pizarra 3-3, Trevor Megill (0-2) golpeó a CJ Abrams con un lanzamiento para abrir la novena entrada. Joey Wiemer se embasó con un sencillo de toque por el lado de la tercera base y Luis García conectó un sencillo impulsor por el centro para poner el juego 4-3.

El venezolano Vivas tocó la bola de regreso hacia el montículo, y el tiro por debajo del brazo de Megill se fue hasta el backstop. Los corredores terminaron en las esquinas en una jugada que se anotó como sacrificio y error.

Dos lanzamientos después, Millas tocó la bola de regreso hacia el montículo para otro sacrificio y el corredor emergente Nasim Nuñez se deslizó en el plato antes del tiro de Megill para una ventaja de 6-3.

Easton McGee reemplazó a Megill, quien no consiguió ningún out, y James Wood conectó un doble impulsor.

PJ Poulin (1-0) consiguió que le batearan tres roletazos consecutivos en la octava entrada, y Clayton Beeter cerró con una novena perfecta para propinarles a los Cerveceros su tercera derrota consecutiva.

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