Vingegaard se exhibe en la contrarreloj y lidera el Tour por casi 2 minutos

El recital de Jonas Vingegaard en la contrarreloj dejó al ciclista danés bien perfilado para revalidar su título en el Tour de Francia.

Una sensacional cronometrada permitió el martes a Vingegaard abrir una distancia de casi dos minutos sobre Tadej Pogacar, su perseguidor inmediato, cuando apenas quedan cinco etapas por disputar, incluyendo la procesión del domingo a París.

Vingegaard, corredor del equipo Jumbo-Visma, amaneció con una ventaja de escasos 10 segundo sobre Pogagar, dos veces campeón de la ronda gala. Los dos han protagonizado un trepidante duelo en las últimas dos semanas.

Sin embargo, en un mano a mano directo, Vingegaard derrochó pura clase.

Completó el tramo empinado de 22,4 kilómetros (14 millas) entre Passy y Combloux, sacándole una diferencia de 1 minuto y 38 segundos al esloveno Pogacar (UAE Team Emirates). El belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) entró tercero en la 16ta etapa, 2:51 detrás de Vingegaard.

Vingegaard, de 26 años, se afianzó como líder general al abrir una brecha de 1:48 sobre Pogacar. El esloveno no tendrá otra que hacer algo monumental para quitarle el ‘maillot’ amarillo a su rival.

El británico Adam Yates (UAE Team Emirates) subió al tercer puesto, casi nueve minutos detrás de Vingegaard.

Los corredores volverán a la alta montaña el miércoles. La 17ma etapa será la más dura de esta edición del Tour, incluyendo cuatro ascensos. El último de los cuatro exigirá subir 28,4 kilómetros (17,6 millas) hasta llegar al Col de la Loze, el punto más alto de esta edición. La meta estará en el descenso, en la estación de esquí de Courchevel.