Marlins adquieren al jardinero Esteury Ruiz de los campeones Dodgers

Los Marlins de Miami adquirieron al jardinero Esteury Ruiz de los Dodgers de Los Ángeles el lunes por la noche en un intercambio por el lanzador derecho de ligas menores, el cubano Adriano Marrero.

Ruiz, conocido por su velocidad, lideró la Liga Americana con 67 bases robadas para los Atléticos en 2023. Tiene un promedio de bateo de .241 a lo largo de cuatro temporadas en las Grandes Ligas con cuatro equipos, pero se destaca como corredor y defensor.

Los Dodgers adquirieron a Ruiz de los A's el pasado abril, y fue un reserva poco utilizado cuando estuvo en las mayores para los campeones en temporadas consecutivas de la Serie Mundial. Ruiz bateó .190 en 19 juegos para Los Ángeles, jugando principalmente como reemplazo defensivo o corredor emergente.

Los Marlins designaron al infielder Eric Wagaman para asignación para hacer espacio en su roster de 40 jugadores para Ruiz. El intercambio abrió un lugar en el roster de 40 jugadores de los Dodgers.

Como un jardinero suplente capaz, Ruiz podría ser el reemplazo de los Marlins para Dane Myers, quien fue cambiado a Cincinnati el fin de semana pasado.

