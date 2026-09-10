Victor Mesa Jr. apoya a Jax con jonrón y Rays vencen 7-2 a Bravos en duelo de líderes

Victor Mesa Jr. conectó dos hits, incluido un jonrón; Griffin Jax permitió apenas dos imparables y una carrera en cinco entradas, y los Rays de Tampa Bay vencieron el miércoles 7-2 a los Bravos de Atlanta para asegurar la victoria en la serie entre líderes divisionales.

Incluida la victoria de 7-1 registrada la noche del martes, los Rays han superado a los Bravos por 14-3 de manera combinada en los dos primeros juegos de la serie de tres.

Tampa Bay, líder del Este de la Liga Americana, conectó cuatro jonrones en la victoria de la noche del martes. El jonrón del cubano Mesa fue el único extrabase de los Rays la noche del miércoles, pero Tampa Bay superó en hits a Atlanta 10-3 y sumó tres robos.

El dominicano Jorge Mateo conectó un sencillo de dos carreras en una segunda entrada de tres anotaciones.

El jonrón de Drake Baldwin en la cuarta fue la única carrera permitida por Jax (7-10).

Los Rays se mantuvieron con una ventaja de cuatro juegos sobre los Yankees de Nueva York en el Este de la Liga Americana, con un “número mágico” de cuatro para asegurar su primera clasificación a la postemporada desde 2023.

Los Bravos vieron reducida a tres juegos su ventaja en el Este de la Liga Nacional sobre Filadelfia.

El derecho dominicano de los Bravos Reynaldo López (4-4) permitió seis carreras en 4 2/3 entradas en su primera aparición desde el 26 de julio.

López fue reincorporado desde la lista de lesionados tras perderse 34 juegos por una inflamación en la rodilla izquierda. El derecho venezolano Elieser Hernández fue dado de baja, el zurdo Bailey Falter fue convocado de regreso y el derecho Bryce Elder ingresó en la lista de lesionados de 15 días tras someterse el martse a una cirugía en la rodilla derecha.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes