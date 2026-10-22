Vetan por 6 años al maratonista Ruti Aga por presentar receta falsa en caso de dopaje

La maratonista Ruti Aga fue suspendida por seis años después de que investigadores antidopaje del atletismo determinaron que presentó una receta falsa para explicar un control antidopaje fallido.

La corredora etíope ganó el Maratón de Tokio en 2019 y ha subido al podio en los maratones de Berlín y Nueva York. Dio positivo por la sustancia prohibida metilprednisolona tras ganar un medio maratón en China en marzo, informó el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

Aga sostuvo que un médico en Etiopía le había administrado la sustancia para tratar un dolor de rodilla, pero la AIU indicó que comprobó que la clínica mencionada en el documento no existía y que la supuesta receta en realidad había sido firmada por un familiar que no era un médico registrado.

Después de eso, Aga no respondió a los cargos por el uso de metilprednisolona y por “manipulación” del proceso antidopaje, añadió la AIU, lo que significa que la suspensión de seis años se impuso sin una audiencia. La sanción de la corredora de 32 años incluye dos años por el uso de la sustancia y cuatro más por la manipulación.

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