Verstappen logra su primera pole del año en el GP de Baréin en Malasia

Max Verstappen fue el más rápido el sábado en la calificación para el Gran Premio de Baréin en Malasia y saldrá desde la primera posición de la grilla por primera vez esta temporada, en una jornada atípica para Mercedes y el líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Verstappen sacó 0,298 segundos a Lewis Hamilton, de Ferrari, que terminó segundo. Su compañero de equipo en Red Bull, Isack Hadjar, quedó a 0,130 segundos y ocupará la tercera plaza.

Antonelli fue cuarto, mientras que su compañero de escudería y principal rival por el título, George Russell, fue octavo.

Una vez más, el tiempo se mantuvo seco en Malasia durante las sesiones del sábado, pese a los pronósticos de fuertes lluvias de principios de la semana.

La F1 regresa al circuito de Sepang, en Malasia, por primera vez desde 2017. Es una prueba de reemplazo después de que las carreras en Baréin y Arabia Saudí fueron canceladas a principios de este año debido a la guerra con Irán. La prueba mantiene la marca de Gran Premio de Baréin y personal bareiní se encarga de la organización sobre el terreno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.