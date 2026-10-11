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Verstappen gana el Gran Premio de Singapur de la F1 y Antonelli se acerca al título

F1-SINGAPUR
F1-SINGAPUR (AP)

Max Verstappen corrió con fuerza hacia la primera curva y luego se encaminó con tranquilidad a la meta para ganar el domingo el Gran Premio de Singapur y conseguir victorias consecutivas.

El neerlandés había expresado su preocupación por las “horrendas” largadas de su auto Red Bull y volvió a salir lento desde la primera posición de parrilla, pero logró encerrar a Charles Leclerc hacia el interior al dirigirse a la primera curva y mantuvo el liderato.

Leclerc fue segundo, mientras Verstappen dio continuidad a su primera victoria de la temporada en Malasia la semana pasada y al triunfo en la carrera sprint del sábado.

Kimi Antonelli superó a Lando Norris y a Lewis Hamilton para terminar tercero y ampliar su ventaja en la clasificación de temporada. Su compañero de Mercedes, George Russell, avanzó entre el pelotón hasta el noveno puesto después de haber arrancado desde el fondo.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

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