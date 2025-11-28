Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

C.J. Stroud de los Texans regresará contra Colts tras recuperarse de una conmoción

Kristie Rieken
Viernes, 28 de noviembre de 2025 15:06 EST
TEXANS-STROUD
TEXANS-STROUD (AP)

El quarterback de Houston, C.J. Stroud, regresará el domingo cuando los Texans visiten Indianápolis en un enfrentamiento clave de la AFC Sur, después de perderse los últimos tres juegos recuperándose de una conmoción.

El entrenador DeMeco Ryans confirmó el viernes que Stroud jugaría después de haber superado el protocolo de conmociones.

Stroud se lesionó al principio del segundo cuarto de la derrota ante Denver el 2 de noviembre. Corrió seis yardas y fue golpeado en el hombro por Kris Abrams-Draine cerca del final de su deslizamiento, y la parte posterior de su cabeza rebotó violentamente contra el suelo.

Regresó a los entrenamientos la semana pasada de manera limitada, pero Ryans comentó que la semana corta no dejó suficiente tiempo para que estuviera listo para regresar en ese partido del jueves contra los Bills.

El safety Jalen Pitre también jugará contra los Colts después de perderse los últimos tres juegos tras sufrir también una conmoción contra los Broncos.

Relacionados

Davis Mills fue titular los últimos tres juegos mientras los Texans (6-5) se han apoyado en su defensa de primer nivel para lograr un 3-0 y superar el .500 por primera vez esta temporada.

Los Colts lideran la división con 8-3 y este será el primero de dos encuentros esta temporada entre estos equipos, que también jugarán en el final de la temporada regular.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in