C.J. Stroud de los Texans regresará contra Colts tras recuperarse de una conmoción

El quarterback de Houston, C.J. Stroud, regresará el domingo cuando los Texans visiten Indianápolis en un enfrentamiento clave de la AFC Sur, después de perderse los últimos tres juegos recuperándose de una conmoción.

El entrenador DeMeco Ryans confirmó el viernes que Stroud jugaría después de haber superado el protocolo de conmociones.

Stroud se lesionó al principio del segundo cuarto de la derrota ante Denver el 2 de noviembre. Corrió seis yardas y fue golpeado en el hombro por Kris Abrams-Draine cerca del final de su deslizamiento, y la parte posterior de su cabeza rebotó violentamente contra el suelo.

Regresó a los entrenamientos la semana pasada de manera limitada, pero Ryans comentó que la semana corta no dejó suficiente tiempo para que estuviera listo para regresar en ese partido del jueves contra los Bills.

El safety Jalen Pitre también jugará contra los Colts después de perderse los últimos tres juegos tras sufrir también una conmoción contra los Broncos.

Davis Mills fue titular los últimos tres juegos mientras los Texans (6-5) se han apoyado en su defensa de primer nivel para lograr un 3-0 y superar el .500 por primera vez esta temporada.

Los Colts lideran la división con 8-3 y este será el primero de dos encuentros esta temporada entre estos equipos, que también jugarán en el final de la temporada regular.

