Vargas pega 2 jonrones; Peters y Murakami guían a Medias Blancas a triunfo 9-5 sobre Tigres

Miguel Vargas conectó dos vuelacercas, Tristan Peters y Munetaka Murakami se volaron la barda una vez cada uno, y los Medias Blancas de Chicago derrotaron el viernes 9-5 a los Tigres de Detroit.

El cubano Vargas se fue de 5-4 y tuvo su tercer juego con múltiples jonrones. Los Medias Blancas ampliaron a 3 1/2 encuentros su ventaja en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Peters y Braden Montgomery sumaron tres hits cada uno.

Montgomery puso al frente a los Medias Blancas con un sencillo impulsor en la primera entrada, pero Detroit se adelantó 3-1 con el jonrón de dos carreras de Ben Malgeri en la segunda y el doble impulsor del venezolano Eduardo Valencia en la tercera.

El séptimo jonrón de Peters en la campaña empató el juego 3-3 en la cuarta. Murakami les devolvió la ventaja definitiva a los Medias Blancas tres bateadores después con un cuadrangular solitario, y Montgomery conectó un triple para remolcar dos más y coronar un episodio de cinco carreras.

Vargas pegó su primer jonrón en la sexta y añadió el segundo en la octava.

Sean Newcomb abrió con 1 1/3 entradas sin permitir hit, y el mexicano José Urquidy (1-1) lanzó 3 2/3 innings de relevo para llevarse la victoria. Urquidy permitió tres carreras con cinco hits y ponchó a tres.

Jackson Jobe (1-1) permitió seis carreras con nueve hits en 3 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y dio una base por bolas.

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