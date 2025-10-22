Florian Wirtz afirma que puede hacer 'mucho, mucho más' luego de 2 asistencias con Liverpool

Florian Wirtz afirma que puede hacer "mucho, mucho más" por el Liverpool después de que sus dos asistencias ayudaron al equipo a poner fin a su racha de cuatro derrotas consecutivas con una contundente victoria por 5-1 sobre el Eintracht de Fráncfort.

La falta de goles y asistencias de Wirtz desde que se unió al Liverpool procedente del Bayer Leverkusen había suscitado críticas, especialmente dado el costo de su transferencia, que ascendió a 116 millones de libras (155 millones de dólares).

El miércoles, contra el Fráncfort en la Liga de Campeones, asistió en los goles de Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai y estuvo en una buena posición para marcar a los 90 minutos cuando Mohamed Salah optó por disparar en lugar de pasar.

"En la primera mitad se me dificultó encontrar buenos espacios y luego tuve la mala suerte de perder el balón antes de que recibiéramos un gol, pero en general estuvo bien", expresó Wirtz.

"Yo sé que puedo hacer mucho, mucho más. Creo que la segunda mitad fue realmente buena, y de todos los demás también, así que estoy satisfecho de que hayamos ganado hoy y de que finalmente haya participado en un gol".

Wirtz asistió a Gakpo para el cuarto gol del Liverpool en un contraataque a los 66 minutos. Cuatro minutos después suministró un pase para que Szoboszlai añadiera el quinto con un disparo raso desde el borde del área.

Wirtz no había marcado ni asistido un gol hasta entonces para el Liverpool ni en la Liga de Campeones ni en la Premier. Su única participación previa en un gol desde que se unió al club fue en su partido de debut contra el Crystal Palace en el duelo por el Community Shield.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, dijo antes del inicio que esas estadísticas no contaban toda la historia de la contribución de Wirtz.

"En el fútbol, la gente siempre juzga a los jugadores por las asistencias y los goles. Y ha tenido muy mala suerte pero podría haber tenido tres, cuatro, cinco, seis asistencias", comentó Slot a DAZN.

"Incluso en el último partido (contra el Manchester United), no fue una asistencia ni un gol de él, pero tal vez la parte más vital del gol vino de él. La pre-asistencia, si quieres llamarlo así. Así que Florian ha tenido un buen comienzo en el Liverpool, pero si sólo miras los goles y las asistencias, podrías tener una opinión diferente. Pero esa no es mi opinión."

