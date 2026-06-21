Jonny DeLuca pega jonrón de 2 carreras en la séptima y Rays vencen 4-3 a Nacionales

Jonny DeLuca conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada para impulsar la remontada de los Rays de Tampa Bay que vencieron el domingo 4-3 a los Nacionales de Washington.

Ryan Vilade también pegó un jonrón por Tampa Bay, que ganó su octava serie en casa de las últimas nueve en Tropicana Field. Los Rays mejoraron a 26-10 como locales.

Nick Martinez permitió tres carreras en seis entradas, mientras Garrett Cleavinger (2-2) se acreditó la victoria como relevista. Kevin Kelly lanzó una novena entrada sin carreras para conseguir su tercer salvamento de la temporada y extender a 18 entradas su racha sin permitir carreras en casa para comenzar la campaña.

Washington había ganado cinco series consecutivas como visitante, a una de igualar un récord de la franquicia establecido en 1994 cuando eran los Expos de Montreal.

C.J. Abrams conectó jonrón por tercer juego consecutivo para los Nacionales. Andrew Alvarez permitió una carrera con cuatro hits en cuatro entradas.

DeLuca, quien también conectó jonrón el viernes en su primer juego tras regresar de una lesión, disparó una pelota enorme a las gradas del jardín izquierdo ante Orlando Ribalta (0-1) con un out para remolcar al cubano Yandy Díaz y poner a los Rays al frente.

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