Uruguay, Colombia y Paraguay adentro; Venezuela todavía sueña con su primer Mundial

Uruguay, Colombia y Paraguay —todas al mando de entrenadores argentinos— sellaron su clasificación al Mundial del próximo año el jueves en la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas. Venezuela mantuvo latente su sueño pese a la caída 3-0 ante Argentina en el último partido de Lionel Messi en esta competencia.

La Celeste que conduce el argentino Marcelo Bielsa goleó 3-0 a Perú en Montevideo y se aseguró participar en la Copa del Mundo por quinta edición consecutiva.

El trayecto estuvo plagado de obstáculos, como la renuncia del artillero histórico Luis Suárez y la suspensión de cinco partidos a Darwin Núñez por una gresca con aficionados en la Copa América de 2024.

“Deseábamos que la clasificación se diera de una manera parecida a cómo sucedió hoy”, afirmó Bielsa, quien destacó las victorias como local ante Colombia y Venezuela, como “puntos muy valiosos” para lograr el objetivo.

En tanto que Colombia, bajo el mando de Néstor Lorenzo, volverá a la gran cita tras ausentarse de Qatar 2022. Dio el paso que faltaba con un triunfo 3-0 en la inexpugnable Barranquilla con tantos de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

“A los jugadores les dije que éste era un partido importante porque nos ponía en el Mundial, pero los puntos que ganamos durante todo este proceo y salir a jugar en todos lados de tú a tú nos daba la certeza de que se iba a conseguir”, aseveró Lorenzo.

Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro, empató sin goles ante Ecuador en el Defensores del Chaco de Asunción y volverá a jugar un Mundial después de 16 años de ausencia. Para celebrarlo, el presidente paraguayo Santiago Peña decretó feriado nacional.

“Hay chicos que nunca vieron a la Albirroja en una Copa del Mundo... gracias a los jugadores, al cuerpo tecnico y a los hinchas que alentaron siempre. Celebrar unidos con orgullo que estamos de vuelta en un Mundial”, dijo el mandatario en un mensaje por redes sociales.

La campeona mundial Argentina (38), Brasil (28), Uruguay (27), Ecuador (26), Colombia y Paraguay (25) son las selecciones que se aseguraron los pases directos de Sudamérica para el certamen que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Venezuela, la única selección sudamericana que nunca jugó un Mundial, cayó 3-0 en la visita a la Argentina con dos goles de Messi y otro de Lautaro Martínez. A los 38 años, el capitán de la Albiceleste disputó el último partido por eliminatorias de su carrera.

Pese al traspié, la Vinotinto puede asegurarse el séptimo puesto para un repechaje intercontinental si le gana el martes en casa a Colombia en el cierre de las eliminatorias. Incluso, un empate le alcanzaría si su inmediato perseguidor Bolivia (17) no le gana a Brasil en El Alto.

Brasil, sin Neymar ni Vinicius, vapuleó en casa 3-0 a un Chile eliminado por tercer Mundial consecutivo.